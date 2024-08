Schaeffler crece en un entorno de mercado muy difícil

El Grupo Schaeffler aumenta el volumen de negocios un 2 % a tipo de cambio constante en los seis primeros meses. El margen EBIT antes de efectos especiales baja al 6,3 % (ejercicio anterior: 7,6 %). Automotive Technologies genera un crecimiento de dos dígitos en e-Mobility, Vehicle Lifetime Solutions, se reducen tanto el volumen de negocios como los resultados de Bearings & Industrial Solutions. La integración con Vitesco avanza según lo planeado Schaeffler AG ha publicado hoy el informe financiero provisional para los seis primeros meses de 2024. El volumen de negocios del Grupo Schaeffler en los seis primeros meses asciende a 8.276 millones de euros (ejercicio anterior: 8.208 millones de euros). El aumento del 2 % del volumen de negocios a tipo de cambio constante se ha debido principalmente al incremento de los volúmenes en la división Vehicle Lifetime Solutions. La división Automotive Technologies también ha contribuido con un ligero crecimiento. La tendencia de la división Bearings & Industrial Solutions ha influido en el sentido contrario. El volumen de negocios del segundo trimestre del 2024 ha aumentado un 4,2% a tipo de cambio constante, situándose en 4.191 millones de euros (ejercicio anterior: 4.056 millones de euros).

El crecimiento del 1,5 % a tipo de cambio constante en la división Automotive Technologies en los seis primeros meses se ha derivado en su mayor parte de los volúmenes superiores en la unidad de negocio de e-Mobility en las regiones Europa y Américas. El incremento del volumen de negocios a tipo de cambio constante del 17,6 % en la división Vehicle Lifetime Solutions tiene su origen, sobre todo, en el impacto de los volúmenes en el negocio de Independent Aftermarket en las regiones Europa y Américas. La división Bearings & Industrial Solutions ha informado de un descenso del volumen de negocios del 3,9 % a tipo de cambio constante en el primer semestre de 2024, debido en gran medida al impacto de los volúmenes en la solución sectorial de Automatización industrial en la región Europa, así como al impacto de los volúmenes en la solución sectorial de Energía eólica en la región Greater China.

Las tendencias registradas en las regiones del Grupo Schaeffler han sido dispares en los seis primeros meses. Si bien las regiones Europa (2,2 %), Américas (5,7 %) y Asia/Pacífico (1,1 %) han informado de un aumento del volumen de negocios a tipo de cambio constante, el volumen de negocios en el mismo periodo ha disminuido un 1,7 % a tipo de cambio constante en la región Greater China

El Grupo Schaeffler ha generado un EBIT antes de efectos especiales de 525 millones de euros (ejercicio anterior: 624 millones de euros) durante los seis primeros meses, situando el margen EBIT antes de efectos especiales en el 6,3 % (ejercicio anterior: 7,6 %). El descenso del margen EBIT antes de efectos especiales se ha derivado principalmente de los resultados de la división Bearings & Industrial Solutions, así como de los ingresos (pérdidas) contabilizados de la entidad participada Vitesco Technologies Group AG (Vitesco).

"Una vez más, el Grupo Schaeffler ha conseguido buenos resultados en un entorno de mercado muy difícil y ha aumentado su volumen de negocios en el año de transición por la integración de Vitesco. La división Automotive Technologies ha informado de tasas de crecimiento de dos dígitos en la unidad de negocio de e-Mobility, y la división Vehicle Lifetime Solutions ha contribuido notablemente a los resultados del Grupo en el semestre que ha logrado su mayor éxito, con el que ha compensado en parte el descenso del volumen de negocios y resultados de Bearings & Industrial Solutions. La integración de Vitesco avanza según lo planeado. Dado lo complicado del entorno, continuamos apostando por la diversificación y la resiliencia", ha dicho Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler AG.

Automotive Technologies: crecimiento de dos dígitos en e-Mobility

La división Automotive Technologies ha generado un volumen de negocios de 3.534 millones de euros en los seis primeros meses de 2024 (ejercicio anterior: 3.508 millones de euros). El crecimiento del volumen de negocios del 1,5 % a tipo de cambio constante se ha generado en las regiones Europa y Greater China. Los cambios estructurales en la región Greater China han reducido la demanda local de los fabricantes de automóviles extranjeros que operan en China, y que se ha compensado en parte por el crecimiento adicional con los fabricantes de automóviles locales. La división ha superado en un 1,7 % la producción mundial de turismos y vehículos comerciales ligeros (-0,2 %).

La unidad de negocio de e-Mobility ha informado de tasas de crecimiento de dos dígitos en las regiones Europa y Américas, a pesar de los retrasos en el despegue del mercado de la movilidad eléctrica. En total, la unidad de negocio de e-Mobility ha generado un crecimiento del volumen de negocios del 10,3 % a tipo de cambio constante durante el período del informe. La cartera de pedidos ha ascendido a 2.100 millones de euros, con lo que ya ha alcanzado la horquilla de 2.000 a 3.000 millones de euros prevista para todo el ejercicio. El volumen de negocios de las unidades de negocio de Sistemas de motor y transmisión y Sistemas de chasis ha sido de un 0,4 % y un 0,3 %, respectivamente, por debajo de los valores del ejercicio anterior a tipo de cambio constante.

La división Automotive Technologies ha generado un EBIT antes de efectos especiales de 161 millones de euros en el primer semestre del ejercicio (ejercicio anterior: 176 millones de euros). El margen EBIT antes de efectos especiales se ha situado en el 4,6 % para el mismo período (ejercicio anterior: 5,0 %). El menor margen EBIT antes de efectos especiales en parte ha sido consecuencia de los costes superiores de los proyectos de los clientes, de manera predominante en investigación y desarrollo.

Vehicle Lifetime Solutions: impulsor del crecimiento

La división Vehicle Lifetime Solutions ha generado un volumen de negocios de 1.309 millones de euros en los seis primeros meses de 2024 (ejercicio anterior: 1.129 millones de euros). El aumento considerable del volumen de negocios del 17,6 % a tipo de cambio constante tiene su origen sobre todo en el impacto favorable de los volúmenes. Asimismo, los ajustes de los precios de venta efectuados el año anterior también han continuado influyendo favorablemente en la evolución del volumen de negocios.

La región Europa, la zona que ha generado el mayor volumen de negocios, ha informado de un crecimiento del volumen de negocios a tipo de cambio constante del 14,7 % durante el primer semestre de 2024. El volumen de negocios de la región Américas en el mismo período ha sido un 24,2 % superior al del ejercicio anterior a tipo de cambio constante. La región Greater China ha informado de un crecimiento adicional del volumen de negocios del 24,7 %, cuyo origen radica especialmente en el aumento del negocio de comercio electrónico. El crecimiento de la región Asia/Pacífico, que ha experimentado un aumento adicional del volumen de negocios del 14,5 %, se ha debido principalmente a la contribución de la plataforma de comercio electrónico Koovers, adquirida a finales de 2023.

El EBIT antes de efectos especiales ha ascendido a 228 millones de euros (ejercicio anterior: 163 millones de euros), lo que representa un aumento del 40 % y un margen EBIT antes de efectos especiales del 17,4 % (ejercicio anterior: 14,4 %). El incremento del margen EBIT antes de efectos especiales en el primer semestre de 2024 ha procedido en especial del impacto favorable de los volúmenes y los precios de venta.

Bearings & Industrial Solutions: descenso del volumen de negocios y los resultados

La división Bearings & Industrial Solutions ha generado un volumen de negocios de 3.367 millones de euros en los seis primeros meses del ejercicio (ejercicio anterior: 3.556 millones de euros). El descenso del volumen de negocios del 3,9 % a tipo de cambio constante ha correspondido en su mayor parte al impacto de los volúmenes en las regiones Europa y Greater China. Fundamentalmente, estas tendencias han sido la consecuencia de la debilidad del mercado.

El volumen de negocios a tipo de cambio constante de la región Europa se ha reducido un 6,5 % en el período del informe, principalmente a causa del descenso impulsado por el mercado en la solución sectorial de Automatización industrial. Si bien la región Américas ha generado un crecimiento del volumen de negocios del 3,4 % a tipo de cambio constante, el volumen de negocios de la región Greater China se ha situado un 7,9 % por debajo del nivel del ejercicio anterior, a tipo de cambio constante, debido a la situación de competencia local en la solución sectorial de Energía eólica. El volumen de negocios de la región Asia/Pacífico se ha mantenido en el nivel del ejercicio anterior a tipo de cambio constante.

La división Bearings & Industrial Solutions ha generado un EBIT antes de efectos especiales de 185 millones de euros en el período del informe (ejercicio anterior: 290 millones de euros), lo que sitúa el margen EBIT antes de efectos especiales en un 5,5 % (ejercicio anterior: 8,2 %). El descenso del margen EBIT antes de efectos especiales fundamentalmente ha sido consecuencia del impacto de los volúmenes y los precios de venta.

Las inversiones realizadas en inmovilizado material y bienes inmateriales (Capex), en el nivel del ejercicio anterior

El cash flow disponible antes de las entradas y salidas de fondos para las actividades de fusiones y adquisiciones ha mejorado en el segundo trimestre y, después de los 166 millones de euros menos en el primer trimestre, se ha situado en menos 91 millones de euros después de seis meses (ejercicio anterior: 29 millones de euros). Esta variación con respecto al ejercicio anterior se debe al coste de integración de Vitesco y el aumento consiguiente de los intereses pagados.

Las inversiones realizadas en inmovilizado material y bienes inmateriales (Capex) por valor de 418 millones de euros se han mantenido estables respecto al ejercicio anterior (ejercicio anterior: 419 millones de euros). Las inversiones realizadas en inmovilizado material y bienes inmateriales han ascendido al 5 % (ejercicio anterior: 5,1 %) del volumen de negocios (ratio Capex).

"El Grupo Schaeffler ha cerrado un primer semestre difícil sobre una base sólida. Especialmente en este entorno complicado, nuestra prioridad es centrarnos en la gestión coherente del rendimiento. Esto también se aplica al negocio de Vitesco que estamos asumiendo", ha dicho Claus Bauer, CFO del Grupo Schaeffler.

Los ingresos netos atribuibles a los accionistas de la casa matriz han sido de 263 millones de euros para los seis primeros meses de 2024 (ejercicio anterior: 266 millones de euros). Antes de efectos especiales, los ingresos netos se han situado en 209 millones de euros (ejercicio anterior: 337 millones de euros). Los dividendos por acción ordinaria sin derecho a voto han sido de 0,40 euros (ejercicio anterior: 0,41 euros).

A 30 de junio de 2024, la deuda financiera neta del Grupo Schaeffler ha ascendido a 4.920 millones de euros (31 de diciembre de 2023: 3.189 millones de euros). El aumento de la deuda financiera se debe en gran parte a la utilización íntegra de un préstamo del Banco Europeo de Inversiones y a la emisión de nuevos bonos. La relación entre la deuda financiera neta y el EBITDA antes de efectos especiales a 30 de junio de 2024 ha aumentado a 2,4 (31 de diciembre de 2023: 1,5). En tal fecha, la relación entre las deudas financieras netas y los fondos propios (ratio Gearing) ha ascendido al 125,6 % (31 de diciembre de 2023: 81,5 %).

El Grupo Schaeffler tenía una plantilla de 83.990 empleados en todo el mundo a fecha de 30 de junio de 2024 (31 de diciembre de 2023: 83.362 empleados).

Previsiones combinadas: ajuste para la totalidad del ejercicio de 2024

Con el anuncio de sus estados financieros consolidados de 2023, el Grupo Schaeffler ha publicado previsiones combinadas para la totalidad del ejercicio de 2024 que incluyen los resultados del Grupo Schaeffler de los nueve primeros meses y suponen la plena consolidación de Vitesco a partir del 1 de octubre de 2024.

Como consecuencia del ajuste de la previsión de resultados de Vitesco anunciado el 22 de julio de 2024, el Comité de Dirección de Schaeffler AG ha decidido ajustar también las previsiones combinadas para la totalidad del ejercicio de 2024 de Schaeffler AG.

En el año de transición 2024 todavía se omite una perspectiva voluntaria sobre el rendimiento de las divisiones.

La integración con Vitesco avanza según lo planeado

En el camino hacia la creación de una Motion Technology Company líder conjunta, en las últimas semanas Schaeffler y Vitesco han alcanzado nuevos hitos clave en materia de integración. Tras el anuncio de la estructura organizativa y de dirección en el primer nivel por debajo del Comité de Dirección a mediados de marzo, se ha definido de manera más detallada dicha estructura organizativa. Asimismo, se ha elaborado el plan de negocio conjunto y se han hecho los preparativos para unir las infraestructuras.

"La integración de Vitesco avanza con éxito. Nuestro lema ‘Stronger Together’ da sus frutos. Nos encontramos en la recta final para fusionar las dos empresas a partir del 1 de octubre de 2024, como estaba previsto. Gracias a la fortaleza de nuestras cuatro divisiones y cuatro regiones, continuaremos mejorando sistemáticamente nuestra capacidad competitiva y crearemos la Motion Technology Company líder", ha dicho Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler AG.

1 Incluye contenido proporcionado por S&P Global Mobility© [IHS Markit Light Vehicle Production Forecast (Base), julio de 2024]. Quedan reservados todos los derechos.

2 Crecimiento del volumen de negocios a tipo de cambio constante comparado con el ejercicio anterior

3 Antes de efectos especiales

4 Antes de las entradas y salidas de fondos para las actividades de fusiones y adquisiciones



