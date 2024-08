Qué buscan las nuevas generaciones en las empresas: claves para atraer y retener talento joven

Las compañías deben adaptarse y crear estrategias efectivas para satisfacer las expectativas de los millennials y la generación Z. Los expertos de Cigna Healthcare analizan algunas de las estrategias que las empresas deben seguir para captar y mantener a los jóvenes talentos en el competitivo mercado laboral actual En un mundo laboral en constante evolución, la incorporación y fidelización del talento joven se ha convertido en una prioridad para las empresas, debido a que las nuevas generaciones, especialmente los millennials y la generación Z, buscan más que un simple trabajo: desean crecimiento profesional, un propósito significativo y un entorno laboral que valore el bienestar y la diversidad.

El estudio Cigna 360-Vitality revela que las nuevas generaciones siguen siendo las más estresadas, además de expresar niveles de agotamiento cercanos al 100%. Los millennials (71%) y la generación Z (67%) muestran una creciente necesidad de conciliar su vida personal y profesional, priorizando su salud y bienestar más que en el pasado. Por lo tanto, estos grupos de edad valoran más un trabajo que ofrezca un equilibrio personal sobre una alta remuneración (60% de los millennials y 52% de la GenZ). De la misma manera, otros estudios determinan que es importante para la satisfacción y el bienestar laboral de ambas generaciones tener un trabajo con propósito, así como el compromiso comunitario y el impacto social de las organizaciones. Ante este panorama, las empresas deben adaptarse y crear estrategias efectivas para satisfacer estas expectativas a través de programas de desarrollo profesional, flexibilidad laboral, una cultura inclusiva y un enfoque integral centrado en el bienestar.

"Entender las motivaciones y necesidades de estos jóvenes profesionales es fundamental para mantener una fuerza laboral comprometida y productiva. La clave del éxito de una compañía radica en generar entornos en los que las distintas generaciones aportan con sus distintas visiones y, por supuesto, en la capacidad de atraer y lograr que los talentos jóvenes quieran quedarse con nosotros. No se trata solo de ofrecer un salario competitivo, sino de crear un entorno en el que los empleados se sientan valorados, escuchados y motivados para desarrollar su carrera profesional. En este sentido, el enfoque de las empresas se debe centrar en proporcionar oportunidades de crecimiento, fomentar un sentido de comunidad y promover la salud y el bienestar integral", indica Amira Bueno, directora de Recursos Humanos de Cigna Healthcare España.

En el marco del Día Internacional de la Juventud, celebrado cada 12 de agosto, y con el objetivo de asegurar un futuro sólido y competitivo en las empresas, los expertos deCigna Healthcare analizan qué estrategias innovadoras se pueden implementar para fidelizar al talento:

Impulsar el talento joven con programas de mentoría y capacitación continua. Las nuevas generaciones tienen en cuenta las oportunidades de crecimiento profesional que una empresa pueda ofrecer. En ese sentido, para captar y conservar talento, los departamentos de Recursos Humanos deben implementar programas de mentoría que conecten a los jóvenes con líderes experimentados dentro de la organización, facilitando el intercambio de conocimientos y la construcción de relaciones profesionales sólidas. Además, para asegurarse de que los trabajadores puedan desarrollar sus habilidades y avanzar en sus carreras, es importante facilitar oportunidades de capacitación continua que incluyan cursos, talleres y/o certificaciones. De la misma manera, se debe mantener una comunicación abierta y transparente sobre las oportunidades de desarrollo de la carrera profesional, establecer programas de reconocimiento que valoren los logros y esfuerzos e implementar sistemas de retroalimentación continua para entender mejor las necesidades y expectativas de este tipo de personal. Otro punto que se tiene en cuenta a la hora de elegir una empresa son los programas de liderazgo que ofrezca, con el fin de prepararles para convertirse en la próxima generación de líderes.

