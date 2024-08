Repara tu Deuda Abogados cancela 47.511€ en Picassent (Valencia) con la Ley de Segunda Oportunidad

El deudor, junto con su mujer, empezó a tener problemas de liquidez a raíz de un negocio fallido de su señora El Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Valencia ha dictado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en el caso de un matrimonio de Picassent (Valencia), que ha quedado liberado de una deuda de 47.511 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “su estado de insolvencia se originó a raíz de la solicitud de financiación por parte del deudor, junto con su mujer, para adquirir una vivienda y para poder amueblarla. Asimismo, solicitaron un nuevo crédito para la adquisición del vehículo familiar, el cual utiliza el deudor para poder acudir a su lugar de trabajo. Con la solicitud de dichos préstamos, los deudores podían seguir cubriendo sus gastos más básicos y abonando las cuotas, pero la deudora decidió montar un negocio con una amiga, el cual salió mal, y fue en ese momento en el que empezaron a tener problemas de liquidez. Por todo ello, decidieron vender su vivienda para ir rebajando la deuda que ostentaba en ese momento. Finalmente, tuvieron que acudir al mecanismo de segunda oportunidad para empezar desde cero”.

La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en 2015. Si bien al principio existía cierto desconocimiento acerca de la existencia de esta herramienta, la realidad es que cada vez son más quienes acuden a ella para cancelar las deudas que han contraído y a las que no pueden hacer frente. Actualmente, son más de 26.000 los particulares y autónomos que han puesto su caso en manos del despacho de abogados pionero en la aplicación de este mecanismo.

Hay que señalar que el despacho de abogados es el que más casos ha llevado en toda España y también el que más deuda ha cancelado. Hasta la fecha, ha logrado superar la cifra de 270 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

Bertín Osborne, imagen oficial del despacho de abogados, es un apoyo fundamental para la difusión de esta legislación. “Como ayuda a tantas personas -declaran los abogados- es de gran relevancia contar con personajes tan conocidos para la mayoría de los ciudadanos. Y es que no queremos que ninguna persona angustiada se quede sin saber de la existencia de este mecanismo”.

Por otro lado, el despacho también ofrece el análisis y estudio de los contratos firmados por las personas con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.