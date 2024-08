Gastón Catanese, el cordobés que revolucionó el mundo de la odontología con su novedoso emprendimiento

El profesional, oriundo de Villa María, logró posicionarse en lo más alto gracias a sus técnicas de rehabilitación bucodental de alta complejidad. Además, es el creador de una de las clínicas más grandes de Sudamérica.

El ámbito de la salud, como tantos otros, permanece en constante cambio y crecimiento. Y uno de los profesionales que supo captar esa idea fue Gastón Ariel Rodríguez Catanese, odontólogo (M.P: 9396 / MN: 272.902) nacido Córdoba, quien, con su novedoso emprendimiento basado en sus conocimientos en la rehabilitación bucodental de alta complejidad, generó una revolución no solo en la región sino también en el país y el mundo.

Catanese, oriundo de Villa María y formado en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), es uno de esos grandes ejemplos de superación. Con esfuerzo, sacrificio y humildad, creó una de las clínicas más grandes y tecnológicas de Sudamérica, en la que atiende a pacientes de todo el mundo, quienes acuden a la zona solo para realizarse los novedosos tratamientos.

“Comencé muy de a poco, alquilando consultorios armados, colocando cosas. Hasta que, con muchísimo esfuerzo, logramos construir nuestra propia clínica, que es la única en su rubro por tamaño y cualidades”, cuenta Catanese. La institución comprende 670 metros cuadrados, convirtiéndola en un lugar muy cómodo y espacioso.

Pero el éxito conseguido no solo vino de la mano de los conocimientos en odontología y la especialización en la rehabilitación bucodental de alta complejidad. El cordobés supo percibir el “poder” de las redes sociales. “Siempre confié en ellas. Incluso desde antes de recibirme, empecé a publicar en grupos de Facebook. Luego, con ayuda de las publicidades, nos extendimos a Instagram, donde comenzamos a aplicar ideas no convencionales”, explicó.

Aspecto humano A pesar de la notable exposición del proyecto a través de las redes sociales, Catanese nunca deja de lado la parte humana. “Eso, junto con lo profesional, suman mucho. No formo parte del prototipo de profesional. Digamos que son una especie de ‘antilibro’, porque siempre voy y pienso más allá y desafío constantemente esos límites”, expresó.

De hecho, la especialidad de la que el villamariense se encarga tiene un fuerte vínculo con el aspecto humano. La rehabilitación bucodental se trata, resumidamente, en la restauración de las piezas dentales para devolverle su función estética, su armonía y su sonrisa.

“No hay nada mágico, existe una buena planificación para tratar de llegar a un buen resultado. La confianza recíproca es fundamental”, manifestó el profesional. Y agregó: “Es que detrás del diagnóstico hay un paciente con inquietudes que llega a la consulta luego de deambular por muchos consultorios”.

“Cuando uno es humano con el paciente, comprende su problemática y trata de encontrar la mejor solución a su problema, no existe rehabilitación imposible de lograr ni quien no pueda comenzarla”, resaltó Gastón Catanese, uno de los odontólogos más revolucionarios del momento, quien seguirá dando que hablar por su espíritu emprendedor y en constante crecimiento.