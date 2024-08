Por qué no se deben comprar neumáticos de segunda mano

La venta de neumáticos de segunda mano en Madrid es un fenómeno que ha venido creciendo en los últimos años. La razón principal es que el mantenimiento y cambio de estos elementos automotrices están entre los gastos más onerosos para los conductores. Por eso es normal que muchos de ellos busquen las alternativas más accesibles.

Los costes se han disparado, particularmente con los nuevos modelos de coches y la popularidad de los SUVs, que apuestan por ruedas más grandes. Los representantes de talleres especializados como Neumáticos Porpoco advierten de que, aunque más económicas, comprar ruedas usadas implica riesgos excepcionales.

Riesgos al comprar neumáticos de segunda mano El principal argumento a favor de los neumáticos de segunda mano es su precio inferior, que podría estar en alrededor del 50%. Este factor es especialmente llamativo cuando se trata de referencias de grandes dimensiones, ya que podría implicar el ahorro de unos €300 por juego completo. La clave es decidir si el ahorro equivale a los riesgos implícitos en este tipo de compras.

Aunque muchos comercialicen estos productos como seminuevos, con poco kilometraje o en ‘perfecto estado’, lo cierto es que no hay garantías. En España no existen leyes que regulen la venta de ruedas de ocasión y por ello su comercialización no se da bajo parámetros establecidos. En muchos casos los mismos comerciantes desconocen la procedencia del neumático y el uso previo que tuvo.

Esto hace que sea imposible predecir cuál será su comportamiento en situaciones extremas como el frenado brusco en una superficie húmeda. Otra desventaja importante es que, si surge un daño con estas ruedas, el conductor no tiene derecho a reclamar al comerciante. La transacción siempre se hace bajo la responsabilidad del comprador, no del vendedor.

Ruedas usadas o neumáticos baratos Una alternativa a las ruedas de segunda mano en Madrid son sin duda los neumáticos baratos completamente nuevos. Se trata de productos que, aunque mucho más económicos que los premium, cumplen con todos los estándares mínimos de calidad exigidos por las autoridades europeas. Al tratarse de referencias completamente nuevas, tienen una durabilidad garantizada.

A diferencia de las ruedas usadas, con los neumáticos baratos se conoce la procedencia y, al ser productos nuevos, la compra está protegida por ley. Eso es sumamente importante en el caso de que se presente algún daño que esté enmarcado dentro de las garantías que ofrece cada fabricante. Sin embargo, las probabilidades de defectos son pocas, debido a que su producción también está sujeta a normativas legales.

Su precio competitivo permite a los conductores adquirir referencias para el verano, el invierno o cualquier época del año, sin que esto suponga una inversión exagerada. Otra ventaja es que en el mercado español, y en especial en los talleres Neumáticos Porpoco, existe una gran variedad para toda clase de vehículos. También hay referencias para distintas marcas como Ford, Toyota, Seat, BMW o Renault, entre otras.