​Dónde deberíamos aplicar protector solar y casi nunca lo hacemos

Aunque a menudo lo pasamos por alto, protegerse del sol es vital si no se quieren correr ciertos riesgos. El caso es que casi siempre nos aplicamos la crema, loción u spray solar en las mismas áreas del cuerpo, obviando algunas otras que también son importantes, como las orejas, los párpados, los pies… e incluso debajo del bañador. Filip Van, CEO de la firma cosmética natural Di Oleo, nos habla de la importancia de proteger del sol estas partes del cuerpo, y cómo debemos hacerlo.

Ciertas partes del cuerpo suelen quedar exentas de protección solar cuando no debería ser así. En el caso de la cabeza, por tener por ejemplo el pelo largo, pensamos que no es necesario, como con las orejas o el cuello, bastaría con hacernos un moño o una coleta para así poder aplicarlo.

Los pies también necesitan protección, en verano son muchas las veces que durante el día nos quitamos los zapatos: “No sólo debemos hacerlo en la parte superior, también en la planta de los pies, los talones, los dedos y tobillos, si no lo hacemos pueden surgir igualmente quemaduras” – nos alerta Filip Van, CEO fundador de la firma cosmética natural Di Oleo, que señala también la importancia de broncearse debajo del bañador: “No importa si llevamos bikini o bañador, debajo del traje de baño también hay que protegerse, no siempre está en su sitio ya que nos movemos continuamente, y esa zona quedaría expuesta demasiado tiempo. Aconsejo aplicarse el protector antes de colocarse el bañador o bikini y así evitar que esto suceda”.

Los labios tienen una piel extremadamente sensible y vulnerable, pero su protección solar es algo diferente, ya que dependiendo de la fórmula, puedes dañarlos aún más. Por esto, debemos mirar muy bien qué productos aplicar sobre ellos, priorizando ingredientes como el óxido de zinc y la manteca de karité entre su composición.

Por último, los párpados. Cuando te aplicas protector solar, lo normal es tener los ojos abiertos para ver lo que haces, por tanto es muy posible que te olvides de los párpados: “Estos tienen una piel especialmente sensible que puede quemarse fácilmente, el protector solar debe aplicarse en este caso en toda la cara sin olvidar los párpados, teniendo cuidado de que no entre nada en los ojos”.