La piel acaba perdiendo los efectos del retinol cuando deja de usarse durante un periodo determinado

Las expertas en belleza de Omorovicza, Advanded Nutritrion Programme, Medik8 y Perricone MD revelan cuál es el truco para sacarle el mayor partido al cosmético antiedad por excelencia A menudo se escucha que el retinol no debe usarse en verano porque irrita la piel y aumenta la sensibilidad al sol. Sin embargo, todos los expertos coinciden en que esto es falso y que, de hecho, es un activo beneficioso durante el verano. "El retinol es un antioxidante valioso y un regenerador de tejidos, que se ven más castigados en verano. Es justo la época en la que más útil puede resultar", explica Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8.

Consecuencias de dejar el retinol

Se sabe ahora que abandonar el retinol tiene efectos negativos y que el tiempo en el que eso sucede es de aproximadamente 60 días. El concepto de efecto rebote sugiere que al dejar algo, el efecto visible será peor que antes de haberlo probado. Sin embargo, el efecto rebote no existe con el retinol ni con casi ningún activo en cosmética. "Al dejar el retinol, se priva a la piel de un activo muy potente con resultados visibles. Al retirarlo, se dejan de ver esos efectos, igual que cuando se deja de teñir el pelo y aparece la raíz", explica Mireia Fernández, directora dermocosmética de Omorovicza.

No se trata de un efecto rebote en sí, pero "si la piel necesita el retinol para reducir manchas y producir más colágeno y se le quita, dejará de producir esta proteína valiosa y se verán signos de la edad más marcados", añade Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD.

Plazos para notar la ausencia de retinol

Las expertas advierten que dependerá de cada persona y de la condición de su piel, pero de manera general, "en más o menos 60 días sin usar retinol se apreciarán cambios drásticos en la piel. Por los ciclos de regeneración celular, este será el período estándar en el que todos los beneficios del retinol desaparecerán por completo", señala Raquel González.

Beneficios del retinol en verano

Si el retinol no es perjudicial en verano, sino todo lo contrario, y dejarlo devuelve las preocupaciones cutáneas que se querían tratar, ¿por qué dejarlo? "Es necesario eliminar los miedos asociados al retinol. No tiene por qué irritar y, desde luego, nunca irrita si ya se lleva más de un mes usándolo. Tampoco mancha ni debilita la piel, todo lo contrario", defiende Ana Yuste, asesora facial de Purenichelab.com.

Efectos de dejar el retinol tras dos meses

Estefanía Nieto explica que "si se usaba retinol para tratar acné, es probable que los granitos vuelvan a aparecer. Si se usaba por sus propiedades antiedad, es probable que se noten más arrugas o aparezcan más manchas". Raquel González añade que "dejar el retinol o cualquier otro activo en una época concreta del año es un error, sobre todo si estaba funcionando bien en la piel. Pasados dos meses, se habrán perdido todos sus efectos y habrá sido como tirar toda la inversión en tiempo y dinero a la basura".

Productos recomendados:

Crystal Retinal 6 , de Medik8: Trabaja con retinal encapsulado, 11 veces más rápido que el retinol tradicional y con menos efectos secundarios. Hidrata con ácido hialurónico y glicerina, y calma con extracto de zanahoria y vitamina E. Precio: 82€.



Retinol Recovery Overnight Moisturizer , de Perricone MD: Crema hidratante nocturna rica y ultranutritiva que promueve una reducción visible de las líneas y arrugas, además de proporcionar hidratación completa. Precio: 102€.



Midnight Renewal , de Omorovicza: Suero nocturno con retinal y un complejo termal regenerador, que incluye microalgas para contrarrestar los efectos del estrés y el cortisol en la piel. Precio: 170€.



Skin Vit A+, de Advanced Nutrition Programme: Suplemento que combina vitamina A y vitamina D para ayudar a la renovación celular y rejuvenecimiento de la piel. Precio: 29€.