Entrevista a Cristina Sabadell, fundadora y CEO de VEGTUS; La revolución de la moda sostenible

Cristina Sabadell (Barcelona) ha recorrido un camino inusual en la industria de la moda, un sector tradicionalmente poco amigable con el medio ambiente. Su marca, Vegtus, representa una nueva era de sostenibilidad, compromiso ecológico y responsabilidad social. Fundada en 2020, Vegtus fabrica sneakers y sandalias veganas utilizando cuero de cactus, un material innovador que refleja la fusión perfecta entre moda, sostenibilidad e innovación. Con una trayectoria profesional que abarca más de 15 años en el sector de la moda, Cristina ha logrado crear una marca que no solo desafía las normas establecidas, sino que también inspira un cambio consciente en el mundo del calzado.

Cristina, ¿qué te llevó a fundar Vegtus?

Vegtus nació de la necesidad de hacer algo diferente, de crear una marca que reflejara mis valores y mi preocupación por el planeta. Durante la cuarentena de 2020, tuve el tiempo para reflexionar sobre cómo la moda puede y debe ser sostenible. Al descubrir el cuero de cactus, supe que teníamos la oportunidad de crear algo realmente innovador que no solo fuera estéticamente atractivo, sino también responsable con el medio ambiente.

¿Cómo ha sido el proceso de desarrollo de un material tan innovador como el cuero de cactus?

Ha sido un desafío encontrar un material que cumpliera con nuestros estándares de sostenibilidad sin sacrificar la calidad y el diseño. El cuero de cactus fue un auténtico hallazgo, ya que nos permite producir zapatillas que requieren solo un litro de agua por par, comparado con los 8.000 litros necesarios para producir zapatillas de cuero animal. Este material no solo es sostenible, sino también duradero y versátil, ideal para nuestras colecciones.

¿Qué distingue a Vegtus de otras marcas de calzado sostenible?

Creo que lo que nos diferencia es nuestro compromiso con la autenticidad y la innovación. Desde el principio, nuestra misión ha sido romper con los patrones tradicionales de la moda y establecer nuevos estándares. Cada par de sneakers Vegtus no solo es un producto, sino una declaración de intenciones: queremos que quien las lleve no necesite palabras para expresarse, porque sus zapatos hablan por sí mismos.

¿Cómo ha sido la recepción de la marca en el mercado?

La recepción ha sido increíble. Desde nuestras primeras ventas en 2021, hemos visto un crecimiento constante y una respuesta muy positiva tanto en España como en los mercados internacionales. Actualmente, Vegtus tiene presencia física en 17 países y más de 215 puntos de venta. Esto nos demuestra que hay una demanda creciente por productos que sean sostenibles, sin comprometer el estilo.

¿Qué papel juega la comunidad online en el éxito de @VEGTUS?

Nuestra comunidad online es fundamental para nosotros. Contamos con una comunidad de más de 25.000 personas y nuestras campañas en redes han alcanzado más de 20 millones de reproducciones. Esto nos permite conectar directamente con nuestros clientes, escuchar sus opiniones y seguir mejorando. Además, el apoyo de nuestra comunidad ha sido clave en cada paso que hemos dado.

¿Cuál es tu visión para Vegtus en los próximos años?

Aspiramos a ser la marca de sneakers veganas más admirada a nivel mundial. Queremos seguir innovando, no solo en términos de diseño y materiales, sino también en la forma en que nos comunicamos con nuestros clientes y en cómo podemos seguir inspirando una revolución consciente en la moda.

¿Qué consejo le darías a alguien que quiera emprender en el sector de la moda sostenible?

Mi consejo es que sean auténticos y que no tengan miedo de desafiar las normas. La moda sostenible es un campo que requiere mucha pasión y dedicación, pero si tienes una visión clara y estás dispuesto a trabajar duro, los resultados pueden ser increíblemente gratificantes.

¿Qué haces para desconectar del trabajo?

Practicar yoga, leer, cocinar y pasar tiempo en la naturaleza son mis formas favoritas de desconectar. También disfruto mucho del tiempo con mi familia y amigos, ellos son mi mayor fuente de energía.

Por último, ¿qué te inspira a seguir adelante cada día?

Me inspira saber que estamos haciendo una diferencia, que cada par de Vegtus vendido es un paso más hacia un futuro más sostenible. También me inspiran nuestros clientes, quienes comparten nuestra visión y nos apoyan en este viaje.

Cristina Sabadell sigue rompiendo moldes en una industria que, aunque resistente al cambio, comienza a reconocer la importancia de la sostenibilidad. Con Vegtus, ha demostrado que es posible fusionar estilo y responsabilidad, creando productos que no solo son atractivos, sino que también respetan nuestro planeta.