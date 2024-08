Soluciones de aluminio que mejoran la eficiencia energética y el bienestar en los hogares

Reynaers Aluminium contribuye al confort en el hogar durante el verano con sistemas de aluminio innovadores.

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, contar con un hogar confortable y energéticamente eficiente es más importante que nunca. Reynaers Aluminium, líder en el desarrollo de sistemas avanzados de aluminio para la construcción, ofrece soluciones que no solo mejoran la estética y funcionalidad de las viviendas, sino que también juegan un papel crucial en la regulación térmica, contribuyendo al bienestar y al ahorro energético durante los meses más calurosos del año.

Ventanas, puertas y sistemas BriseSoleil: La clave para un hogar fresco y eficiente Las ventanas y puertas de aluminio, junto con los sistemas BriseSoleil 100, BriseSoleil 30 y BriseSoleil 40 de Reynaers Aluminium, son esenciales para garantizar el confort térmico en el hogar. Diseñados con tecnología de vanguardia, estos sistemas ayudan a mantener una temperatura interior agradable, reduciendo la necesidad de climatización intensiva y protegiendo las viviendas de la radiación solar directa. Estos sistemas no solo disminuyen el consumo de energía, sino que también aportan un toque moderno y elegante a cualquier vivienda.

"En Reynaers Aluminium, entendemos que el confort en el hogar es tan importante como el diseño. Por eso, nuestros productos, incluidos los sistemas BriseSoleil, están fabricados para ofrecer un rendimiento superior en términos de aislamiento térmico y eficiencia energética, asegurando que los hogares se mantengan frescos durante el verano, sin sacrificar el estilo o la sostenibilidad", afirmó Alonso Muñoz, Country Manager de Reynaers Aluminium en España.

Sostenibilidad y confort desde el hogar El verano también es una oportunidad para reflexionar sobre la sostenibilidad en nuestros hogares. Los sistemas de aluminio de Reynaers, incluidos los sistemas BriseSoleil, no solo ayudan a mantener frescos los interiores, sino que están fabricados con materiales reciclables y diseñados para durar, reduciendo así el impacto ambiental. Esta combinación de durabilidad, eficiencia y diseño sostenible convierte a Reynaers Aluminium en una elección inteligente para quienes buscan mejorar su hogar este verano.

Consejos para mejorar el confort en el hogar durante el verano Además de las ventanas, puertas y sistemas BriseSoleil de alta calidad, Reynaers Aluminium ofrece algunos consejos adicionales para mejorar el confort térmico en los hogares durante los meses de calor:

Revisión y mantenimiento: Asegurarse de que las ventanas, puertas y sistemas BriseSoleil estén en óptimas condiciones para evitar pérdidas de aire y mejorar el aislamiento.

Instalación de persianas y toldos: Estos elementos, combinados con los sistemas BriseSoleil, ayudan a bloquear el calor externo, manteniendo una temperatura interior más fresca.

Uso de vidrios de baja emisividad: Los vidrios de baja emisividad, disponibles en los sistemas de Reynaers, pueden reducir significativamente el calor solar que ingresa a la vivienda, mejorando el confort interior.

En Reynaers Aluminium, el compromiso va más allá de ofrecer productos de alta calidad. Se esfuerzan por mejorar el bienestar y la sostenibilidad en cada hogar a través de soluciones innovadoras como los sistemas BriseSoleil 100, 30 y 40, que combinan eficiencia energética, durabilidad y un diseño sofisticado. Este verano, se invita a descubrir cómo los sistemas de aluminio pueden transformar el hogar en un refugio fresco y confortable, sin comprometer el medio ambiente ni la estética.