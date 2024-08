Hirint, una plataforma líder en evaluación de habilidades en el sector

Los procesos de selección de personal se han transformado considerablemente en los últimos tiempos. De las convencionales entrevistas y evaluaciones de habilidades específicas para un puesto se ha pasado a utilizar una innovadora plataforma de evaluación que permite conocer el nivel preciso de aptitud de cada candidato de manera integral.

Además de analizar conocimientos o destrezas necesarias para el trabajo en cuestión, con plataformas de evaluación como Hirint es posible conocer más sobre las habilidades blandas de los aspirantes y encontrar al personal más capacitado y compatible con la empresa, sin la intervención de sesgos o prejuicios. Se trata de una modalidad vanguardista de análisis capaz de descubrir todo el potencial que las personas tienen para ofrecer en las organizaciones modernas.

¿Para qué sirve una plataforma de evaluación de skills? La evaluación precisa de las skills en los candidatos a un puesto de trabajo es de suma relevancia a la hora de garantizar un ambiente laboral productivo y armonioso. Estas competencias no técnicas, como la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la capacidad de adaptación, son fundamentales en el desarrollo fluido y eficiente de la dinámica organizacional. Los estudios han comprobado que los empleados con fuertes habilidades blandas tienden a ser más efectivos en sus roles, al mismo tiempo que demuestran una mejor capacidad para colaborar con compañeros y clientes, así como también son más propensos a mantener una actitud proactiva en el entorno laboral.

Para los equipos de recursos humanos es clave detectar skills que se ajusten a los valores de una empresa y a las necesidades de un puesto determinado. Y es que no se trata solo de cubrir vacantes, sino también de construir equipos sólidos y cohesionados. Sin embargo, a diferencia de las habilidades técnicas, las soft skills no son fácilmente cuantificables, lo que hace que su evaluación sea un desafío para los empleadores. Y es aquí donde cobra relevancia una plataforma de evaluación de soft skills como Hirint.

Probar Hirint para mejorar la evaluación de skills Hirint es una plataforma innovadora de evaluación de competencias y habilidades que simplifica y potencia el proceso de selección de personal al ofrecer una solución integral que evalúa y mide las habilidades blandas de los candidatos de manera eficiente y efectiva. A través de test psicométricos, la plataforma detecta competencias clave que los empleadores buscan en sus candidatos. Todo, mediante un intuitivo y rápido proceso que consiste en diseñar el perfil del candidato ideal y enviar invitaciones a los aspirantes para que completen la evaluación de soft skills de Hirint en 15 minutos.

Automáticamente, Hirint genera informes detallados que incluyen rankings de candidatos según las habilidades blandas evaluadas. Estos recursos permiten a los empleadores predecir con mayor precisión el comportamiento y desempeño potencial dentro de la empresa, simplificando el proceso de selección objetiva. Así, Hirint está transformando la forma en que las empresas seleccionan y desarrollan su talento humano con información basada en datos.