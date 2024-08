El modelo de trabajo de Chiyc para generar armonía en la oficina por medio del Feng Shui

En el mundo del interiorismo y la decoración existen múltiples estilos y tendencias, que no solo se aplican a la vivienda, sino que también abarcan el entorno corporativo, ya que las empresas son cada vez más conscientes de la influencia que el entorno tiene en el ánimo de las personas.

En ese sentido, una de las ramas decorativas más interesantes y poderosas es el Feng Shui, que va mucho más allá de una tendencia pasajera porque se trata de una filosofía completa enfocada en el equilibrio de la energía. El Feng Shui es un sistema que nos indica cómo ubicar los objetos del entorno de manera que estén en armonía y equilibrio con la naturaleza. Cuando se logra este equilibrio en el entorno también se consigue ese equilibrio beneficioso para las personas. Se debe disponer de un Chi saludable y vibrante, que se obtiene manteniendo un estilo de vida sano con una alimentación adecuada, realizando ejercicio y durmiendo bien.

Una de las firmas de interiorismo que está especializada en reformas de oficinas con Feng Shui es Chiyc, que se centra en la creación de ambientes armónicos y estimulantes donde se percibe la energía del éxito.

El objetivo de un buen Feng Shui, es aprovechar la fuerza vital o Chi para potenciar los efectos positivos que ofrece. El Chi como fuerza natural se mueve más beneficiosamente entre las curvas suaves que ofrece la naturaleza que entre las líneas rectas y los cantos agudos que fabrica el hombre en su arquitectura y mobiliario actual. Esto hace que se mueva más deprisa provocando efectos dañinos en nuestra salud, que deben ser compensados o rectificados para neutralizarlos. Y en Chiyc son muy conscientes, llegando a conseguir el espacio ideal en cada ocasión.

Armonía a través del Feng Shui El Chi negativo es, desgraciadamente, muy frecuente en las oficinas y en los espacios de trabajo. Los largos y estrechos pasillos, los bloqueos del paso de Chi por muebles o cosas depositadas en el suelo y el desorden diario que se genera por la actividad cotidiana, como montones de papeles o archivos por todas partes; hacen que el Chi se estanque y no fluya de manera libre, pudiendo llegar a provocar problemas de salud, de concentración o falta de creatividad. En muchos lugares de trabajo también suele existir una sobre exposición a una luz demasiado intensa, lo que puede resultar estresante y abrumador.

Según esta filosofía, cada una de las cosas de nuestro entorno está constituida por los cinco elementos fundamentales (fuego, tierra, metal, agua y madera). Estos elementos están relacionados entre sí y guardan un equilibrio dentro de la naturaleza. Pero en los ambientes que se generan para trabajar, resulta evidente el desequilibrio que se crea. Lo que hace que la gente se sienta insatisfecha, frustrada o desesperada. Trabajando con los cinco elementos fundamentales y sus ciclos, con la energía Yin y Yang del espacio y el Chi o energía vital que fluye en la oficina, se puede llegar a reequilibrar el espacio y conseguir la armonía necesaria y un ambiente adecuado para trabajar.

Muchas veces no se presta atención a la distribución de los muebles dentro de la oficina, pero puede suponer una gran diferencia en el éxito de una carrera profesional. La mesa es un elemento principal a tener en cuenta en una oficina. Su colocación debe ser crucial, ya que es el centro de poder. Su posición más favorable es colocarla en diagonal a la puerta de acceso y con su espalda contra la pared.

Además, deberían ser tenidos en cuenta otros aspectos como son la forma que tiene la mesa en sí, los materiales de los que está hecha, el tamaño, por supuesto, la organización…

Dentro de la propia oficina también hay aspectos muy importantes como es la ubicación del despacho del director, la situación de las escaleras y pasillos, la ubicación de salas de reuniones o zonas de almacén… En definitiva, todos los espacios, incluso los aseos, deben ser tenidos en cuenta para conseguir un ambiente favorable para el negocio. Desde Chiyc se realizan los proyectos partiendo de estas premisas esenciales.

En conclusión, el ambiente dentro de los espacios de trabajo encuentra obstáculos que deberían solucionarse para que sea un lugar equilibrado, armónico y favorable para el desarrollo de una actividad laboral productiva.

Propuestas a medida Por todo ello, Chiyc realiza propuestas a medida y personalizadas, especialmente diseñadas para conseguir la armonía en la oficina, de forma que todos los trabajadores obtengan los beneficios que aporta esta metodología holística.

En general, el procedimiento consiste en visitar el espacio y entrevistar a los clientes respecto a lo que quieren conseguir, además de despejar sus dudas.

A continuación, los profesionales de Chiyc presentan una propuesta detallada que debe ser realizada por el cliente. Finalmente, se efectúa un seguimiento de resultados durante 4 meses para verificar los mismos o, si es necesario, realizar alguna rectificación.