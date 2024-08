La vuelta al cole más dulce con Unique by Cacau

La firma Cuaderno Inteligente tiene la propuesta perfecta para la vuelta al cole 2024: el cuaderno Unique by Cacau con un diseño dulce y alegre La vuelta al cole en septiembre se presenta como un momento ideal para renovar accesorios de papelería que motiven y ayuden a volver a las aulas con mayor energía gracias a su diseño. Como demostración de papelería bonita, la firma Caderno Inteligente, Cuaderno Inteligente en español, ha lanzado una nueva edición especial con la influencer y actriz brasileña Cacau Haxkar (@cacauhaxkar), una joven de tan solo 12 años que ganó popularidad a los 9 cuando creó un canal en YouTube donde comenzó a publicar contenido relacionado con juguetes, retos y tutoriales.

En estos tres años Cacau, gracias a su personalidad extrovertida y cautivadora, ha conseguido acumular una gran familia de seguidores en las redes sociales, donde ya son más de 14 millones de suscriptores en su canal de YouTube, más de 4,9 millones en TikTok y 2,7 millones en Instagram.

Dulce y con personalidad única, así es Unique by Cacau

Cuaderno Inteligente Unique by Cacau A5 (28,70€ en cuadernointeligente.shop) cuenta con un diseño protagonizado por rayas rosas que aumentan su intensidad para terminar convirtiéndose en moradas y están separadas por finas líneas metalizadas. Todo ello se funde en una combinación ideal con sus discos, también metalizados.

En tamaño A5 (220x155mm), este Cuaderno Inteligente tiene las dimensiones que lo hacen ideal para aquellos que necesitan escribir mucho y quieren espacio para todas las notas, planes, apuntes escolares o una mejor organización de la materia. Se trata de un regalo excepcional para la vuelta al cole o la vuelta al estudio de las oposiciones.

Además, al ser una edición especial, Unique by Cacau, incluye una hoja de stickers diseñada por la influencer, con las que poder personalizar cada una de las tareas. Por otra parte, tiene una capacidad personalizable, por lo que se pueden quitar y poner las tapas de las portadas, hojas y cambiar o añadir los accesorios del cuaderno al gusto de cada uno.