Teamfight Tactics invoca un nuevo modo de juego PvE que complementará Teamfight Tactics: Caos y calderos

Teamfight Tactics: Desafíos de Relogelio es un modo PvE muy experimental para un jugador que estará disponible a nivel mundial del 27 de agosto al 24 de septiembre Teamfight Tactics (TFT), el juego de estrategia para ordenador más popular del mundo, acaba de estrenar la decimosegunda actualización del título, Teamfight Tactics: Caos y calderos. Dicho set está plagado de extravagantes sorpresas y experimentos mágicos, entre los que se encuentran la mecánica de los amuletos, abejas, portales y campeones de League of Legends recién llegados a la Convergencia, como Briar o Smolder. Además, el set no estaría completo sin Norra, la icónica maga yordle del juego de cartas y estrategia de Riot, Legends of Runeterra, que ha debutado en TFT en pareja con su mejor amiga, Yuumi.

Inspirado por el nuevo set y apostando por los modos de juego, el equipo de TFT ha ideado una experimental sorpresa protagonizada por el lanzamiento de un modo PvE en solitario llamado Teamfight Tactics: Desafíos de Relogelio.

Los jugadores cuando participen en Teamfight Tactics: Desafíos de Relogelio encontrarán la esencia de Caos y calderos: dispondrán de acceso a los catálogos de campeones y aumentos del set actual, y se conseguirán oro y experiencia de una forma similar a como se consiguen en las partidas normales, pero los amuletos no estarán disponibles.

30 rondas, 6 jefes y 3 vidas: Al principio, resultará sencillo. No obstante, los jugadores tendrán que poner a prueba sus habilidades contra tableros que nunca antes han visto en TFT.

Además, se sustituirá la vida de los jugadores por un contador de vidas. Si pierden tres veces, estarán fuera.

Cola en solitario sin cronómetros: Los jugadores deberán enfrentarse a todo en solitario. Pondrán tomarse todo el tiempo que necesiten para planificar su estrategia contra el siguiente enemigo e iniciar la próxima ronda cuando tengan todo preparado.

Acumular una gran puntuación y compartir los resultados: Conforme avancen en cada ronda, los jugadores obtendrán puntos según su rendimiento. Podrán fardar y ponerse a prueba ellos y sus amistades, para conseguir la máxima puntuación posible.

Modo caótico: Cuando hayan superado el modo normal, se podrán atrever a medir su temple en el modo caótico. Se llama así por un motivo, pero preferimos dejar que los jugadores lo descubran por su cuenta.

Teamfight Tactics: Desafíos de Relogelio pasará a estar disponible con la versión 14.17 (27 de agosto de 2024) y dejará de estarlo con la versión 14.19, el 24 de septiembre de 2024.

Teamfight Tactics: Desafíos de Relogelio estará disponible en la beta pública desde hoy mismo.

Matthew Wittrock, diseñador principal del juego en Teamfight Tactics explica: "Crear e implementar un modo PvE es un reto totalmente nuevo para TFT. Nos morimos de ganas por saber qué opinan los jugadores de Teamfight Tactics: Desafíos de Relogelio y esperamos que lo disfruten tanto como nosotros al desarrollar algo novedoso para ellos. Dado que se trata de un experimento que solo estará disponible durante un tiempo, sabemos que habrá errores, elementos sin pulir y un equilibrio imperfecto, pero queríamos que la comunidad de TFT le echase mano tan pronto como fuese posible para explorar el mundo del Magosterio durante Teamfight Tactics: Caos y calderos".

Por su parte, Peter Whalen, director del juego en Teamfight Tactics, profundiza: "Este año, hemos sido capaces de implementar más modos de juego y eventos que nunca en TFT. Como equipo, siempre hemos abogado por innovar, y Teamfight Tactics: Caos y calderos y Teamfight Tactics: Desafíos de Relogelio representan a la perfección nuestro afán por experimentar".