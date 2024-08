Desde EEUU a Europa: el calzado español sale a redoblar su huella internacional

Espacio expositivo durante una edición de Shoes Düsseldorf. Credits: Shoes Düsseldorfs/Igedo Exhibitions.





El verano y el periodo estival son sinónimo de descanso y de largas jornadas a la orilla del mar, pero no tanto así para los profesionales de la industria del calzado español. Sector que, también durante el verano, se ha dedicado a exhibir sus últimas propuestas en salones especializados, desde los Estados Unidos a Europa; práctica que continuarán realizando con la “rentrée” de después de agosto, en su ambición por redoblar el carácter exportador e internacional de esta estratégica industria para el PIB nacional.

Según a este respecto han querido poner en valor desde la Federación de Industrias del Cazado Español (Fice), tanto las primeras semanas del mes de agosto como las de septiembre, se destacan dentro del calendario como jornadas de un especial ajetreo entre los profesionales y las firmas especializadas en la fabricación y comercialización de artículos de calzado. Y es que es durante estas fechas en torno a las que terminen por concentrarse una sucesión de citas ineludibles para la industria, y en especial para una industria como la del calzado español que, año a año, no cesa de redoblar sus esfuerzos para seguir ganando terreno y cuota de mercado en el ámbito internacional. Un entorno en el que, adelantan desde Fice, la industria del calzado nacional cuenta con importantísimos socios comerciales, que, por mercados, hacen de Italia el primer comprador de calzado español, fuera de las fronteras nacionales, de lo que llevamos de este 2024, con Francia como segundo mayor comprador, y con los Estados Unidos como el primer país de destino de las exportaciones de calzado español, fuera de las fronteras de la Unión Europea. Unas circunstancias que evidencian, de un lado, el buen posicionamiento con el que parece gozar la industria a nivel internacional; y del otro, la obligatoriedad a participar de las citas internacionales a la que permanecen sujetas las empresas nacionales, en su objetivo por seguir manteniendo su posición, cuando no incrementándola, tanto en esta como en otra serie de mercados estratégicos para las compañías nacionales de calzado.



Espacio expositivo durante una edición de Shoes Düsseldorf. Credits: Shoes Düsseldorfs/Igedo Exhibitions.

“Nuestro sector no solo ha demostrado su capacidad para adaptarse a las circunstancias más desafiantes, sino que también ha reafirmado su compromiso con la innovación y la calidad”, defiende a este respecto Rosana Perán, desde su condición como presidenta de Fice, a lo largo de unas declaraciones que nos hacen llegar desde la misma dirección de la organización empresarial. Desde esa alta capacidad de resiliencia, añade, además en el plano internacional “el calzado español sobresale por su excelencia”, para lo que, apostilla, “la continuidad de nuestra presencia en los principales eventos internacionales es un claro testimonio de nuestra determinación y vigor” por seguir echando raíces y creciendo más allá de las fronteras nacionales.

Próxima parada: Shoes Düsseldorf

En esa ambición, durante los primeros días de este mismo mes de agosto de 2024, bajo el paraguas de Fice y con el apoyo del ICEX, se han dedicado a presentar sus nuevas colecciones para la próxima temporada Primavera/Verano de 2025 una serie distinta de marcas españolas, mediante su participación en salones especializados tanto de Europa como de los Estados Unidos. Unas acciones de presentación y exhibición de sus propuestas, que continuarán realizando tras el breve parón que se produce durante esta segunda mitad del mes de agosto, y una vez que hayamos entrado ya a dar la bienvenida al mes de septiembre, desde la tradicional “rentrée” de final de verano.

Espacio expositivo durante una edición de Shoes Düsseldorf. Credits: Shoes Düsseldorfs/Igedo Exhibitions.

Siguiendo con el ritmo de los acontecimiento que así pues ya han tenido lugar, y con el de los programados para después de que finalice este caluroso mes de agosto, presentaron sus últimas propuestas hasta un total de unas 17 marcas de calzado españolas, desde la feria especializada Copenhagen International Fashion Fair, celebrada durante los días del 7 al 9 de agosto. Salón al que le siguió la exhibición de unas siete marcas de calzado en la estratégica feria estadounidense Atlanta Shoe Market, celebrada del 10 al 12 de agosto, y ferie sobre la que desde Fice subrayan que “se ha convertido en el evento de calzado de referencia en Estados Unidos”, y por extensión, en “una cita obligada para las marcas españolas que trabajan en este mercado” estratégico y que, en línea con lo ya señalado, “se sitúa como el primer comprador de calzado español fuera de la UE”. Aún así, una reducida representación la que alcanzó a contar la industria nacional en esa cita con compradores de los Estados Unidos, superada con creces con la gran cita que las marcas españolas están teniendo con los compradores internacionales desde el Reino Unido, desde una nueva edición de Footwear Shoe Show; salón que está teniendo lugar entre este lunes 12 y este mismo martes 13 de agosto, y del que están participando hasta un total de 22 marcas de calzado.

A partir de aquí, y llegados ya al próximo mes de septiembre, la industria española del calzado volverá a salir a exhibir sus propuestas, con la llegada de una nueva edición de la feria alemana Shoes Düsseldorf. Salón programado para entre los días del 1 al 3 de septiembre, desde el que presentarán sus colecciones 66 marcas españolas con el apoyo de Fice, organización que ejerce además el papel de socia y patrocinadora de la feria, de carácter igualmente estratégico dado a su valor como punto de confluencia de compradores de distintos mercados del centro y del norte de Europa, con cerca de un total del 82 por ciento de sus visitantes siendo oriundos de Alemania, Austria y Suiza, el 12 por ciento de Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo, y el 6 por ciento restante de otros países, según los datos manejados por Fice.

Espacio expositivo durante una edición de Shoes Düsseldorf. Credits: Shoes Düsseldorfs/Igedo Exhibitions.

Como muestra del apretado calendario que se abrirá paso tras el final del verano, coincidiendo con la próxima edición de Shoes Düsseldorf, también entre los días del 1 al 3 de septiembre tendrá lugar el salón especializado Crecendo en París, desde el que exhibirán las últimas colecciones de unas 41 marcas españolas de calzado. Un número que se reducirá hasta cerca de unas 20 marcas, en las celebraciones que tendrán lugar de la próxima edición del salón Who’s Next Paris, entre los días del 8 al 10 de septiembre. Indicadores todos ellos que palidecen frente al de las 133 marcas de calzado español que presentarán sus colecciones durante la próxima edición de la feria Micam de Milán, programada entre los días del 15 al 17 de septiembre, y en la que España pasará a ser el segundo país con mayor número de expositores de la feria. Una cita ineludible para todos los profesionales de la industria del calzado, desde fabricantes a distribuidores, diseñadores y compradores, cuyo testigo se encargará de tomar una nueva edición de la feria Coterie&Magic New York, programada para del 22 al 24 de septiembre, desde la que presentarán sus últimas colecciones cerca ya de una docena de marcas de calzado español.

“Cada empresa española que participa en estas ferias pone no solo sus productos, sino también su pasión y dedicación”, destaca Perán, y es que “estos eventos no solo representan oportunidades comerciales, sino también el esfuerzo conjunto de muchas personas que trabajan incansablemente para mantener y elevar el prestigio del calzado español en todo el mundo”. En respuesta a esos esfuerzos, trata de poner en valor, “nos sentimos orgullosos”, como tanto profesionales como representantes del sector, “de nuestra industria”, así como de la manera en la que “nuestras marcas siguen conquistando mercados gracias a su tenacidad y visión”.