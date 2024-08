Soluciones para empresas que buscan acreditar el cumplimiento de normativas de sostenibilidad, con Ingade

Es más que patente a día de hoy que el cambio climático está reportando consecuencias de trascendencia a nivel global. El calentamiento global provocado, principalmente, por la quema de combustibles fósiles para la generación de energía, el transporte, la calefacción, la industria y la edificación, ha alterado los patrones climáticos a una velocidad e intensidad sin precedentes en la historia de la humanidad.

Estas alteraciones están provocando fenómenos meteorológicos extremos, como tormentas y huracanes, olas de calor más intensas y duraderas, sequías, mega incendios y otros fenómenos que provocan daños económicos y pérdidas insostenibles en la agricultura, la escasez de alimentos básicos (trigo, aceite, etc.) y la aparición de nuevas enfermedades, virus, plagas fuera de su localización de origen, etc.

Conforme se agravan estas alteraciones, las consecuencias cada vez son más graves, por lo que existen diversas iniciativas internacionales, que se han recogido en la normativa europea y traspuesto a la legislación española o han dado lugar a herramientas aplicables por los distintos entes del tejido administrativo y empresarial español. Algunas de estas herramientas se analizan a continuación.

Cálculo y minimización de la huella de carbono El cálculo de la huella de carbono identifica la cantidad de emisiones que son liberadas a la atmósfera como consecuencia del desarrollo de cualquier actividad. Asimismo, permite identificar todas las fuentes de emisiones y establecer, a partir de este conocimiento, medidas de reducción efectivas que integran numerosos beneficios ambientales y sociales, entre los que se encuentra la absorción de dióxido de carbono de la atmósfera.

En España, la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética prevé el cálculo de huella y la publicación de resultados, así como establecer planes de minimización de la misma. Asimismo, es patente la incorporación de criterios de valoración en la contratación pública relacionados con la reducción de emisiones y la publicación del cálculo de huella.

Implementación de ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) En el año 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible. La Agenda cuenta con 17 ODS-Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales abordan la salud y el bienestar, el fin de la pobreza, energía asequible y no contaminante, producción y consumo responsable, acción por el clima, entre otros.

Los 17 objetivos están interrelacionados entre sí y presentan retos a nivel global que requieren la implicación de todos los sectores de la sociedad (gobiernos, administraciones públicas sectoriales, sector privado, sociedad). Son, además, una oportunidad única para desarrollar estrategias y modelos de negocio innovadores y adaptados a una sociedad en profunda transformación.

Se ha superado ya el ecuador del periodo definido por Naciones Unidas para alcanzar los 17 ODS y solo hay siete años por delante. En la última cumbre de los ODS, celebrada en Nueva York en septiembre de 2023, fue patente que la urgencia es más apremiante que nunca, siendo necesarias alianzas innovadoras para alcanzarlos.

Ecodiseño El ecodiseño es una práctica que busca reducir el impacto ambiental de los productos en todas las etapas de su ciclo de vida: diseño, producción, almacén, suministro, venta, uso y eliminación.

A medida que la sociedad se vuelve más consciente de la necesidad de reducir la afección al medio ambiente, cada vez más empresas están adoptando estas prácticas para mejorar la calidad de sus productos y reducir su huella de carbono.

Por ejemplo, es clave contar con un diseño para la desmontabilidad y reciclabilidad, lo que reduce la cantidad de residuos y mejora la eficiencia del proceso de reciclaje y la valorización de residuos. También es importante conseguir un menor uso de materiales y energía durante la fabricación. En este mismo sentido, hay que priorizar el uso de materiales sostenibles, como el bambú, el corcho y el algodón orgánico.

Además, es fundamental mejorar el diseño del producto para que consuman menos energía (por ejemplo electrodomésticos con etiqueta de eficiencia energética A+++), aumentar la durabilidad, reducir rsiduos, favorecer la reutilización y evitar un solo uso.

El 27/05/2024 el Consejo ha adoptado el Reglamento sobre diseño ecológico, que establece requisitos para los productos sostenibles. El reglamento reemplaza la directiva de diseño ecológico existente y amplía su alcance, más allá de los productos energéticos, a todo tipo de bienes comercializados en el mercado de la UE.

La regulación afecta a todo tipo de productos, con solo unas pocas excepciones (por ejemplo, automóviles o productos relacionados con la defensa y la seguridad). Por otro lado, se aplicarán criterios de ecodiseño en la contratación pública para incentivar la compra pública de productos verdes.

Este Reglamento entró en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE (se publicó el 28 de junio) y la industria tendrá 18 meses para cumplirlos.

Informes no financieros - CSRD Otra normativa destacada en este sentido es la Directiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre sobre Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad, o CSRD por sus siglas en inglés.

El objetivo de esta directiva, respecto a la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas, es mejorar la información en materia de sostenibilidad con el menor coste posible, a fin de sacar el máximo provecho del potencial del mercado único europeo para contribuir a la transición hacia un sistema económico y financiero plenamente sostenible e integrador, todo ello de conformidad con el Pacto Verde Europeo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

La CSRD completa cuestiones ya contempladas en la Ley 11/2018 en materia de información no financiera y diversidad y sustituye los requisitos especificados en esta ley, ampliando el ámbito de aplicación a pymes mediante sistemática simplificada.

La implementación de la nueva Directiva de CSRD, afectará a unas 5.500 empresas en España y 50.000 empresas en Europa, en comparación con las 11,600 compañías anteriormente sujetas a la normativa previa en Europa.

Las empresas deberán informar sobre las cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza que tengan impacto en su entorno, conforme a los requisitos de la nueva Directiva, y llevar a cabo una verificación externa de la información, sustituyendo los requisitos de la Ley 11/2018 por los de la Directiva (UE) 2022/2464.

Los plazos establecidos para su cumplimiento dependen del volumen de negocio de cada empresa y del número de personas trabajadoras en plantilla. Las pymes que no coticen en bolsa contarán con la posibilidad de una excepción (opt-out) durante un periodo transitorio, es decir, que estarán exentas de aplicar la Directiva hasta 2028.

Soluciones especializadas para la sostenibilidad empresarial La asimilación de los nuevos estándares de sostenibilidad representa un desafío para muchas empresas. En este contexto, Ingade emerge como una respuesta eficaz, con soluciones especializadas para impulsar el desarrollo sostenible desde el ámbito empresarial.

Sus servicios ofrecen un análisis preciso y minucioso de la huella de carbono generada por las compañías. Al mismo tiempo, proporcionan herramientas diseñadas para reducir sus indicadores, como la gestión ecológica de residuos, la implementación de estándares de ecodiseño, la generación de memorias sostenibles GRI, la implantación de normas ISO o de los anteriormente mencionados ODS e incluso el diseño de estrategias de economía circular, entre otros recursos.

De este modo, Ingade busca apoyar a las empresas responsables con la sociedad y el medioambiente para avanzar hacia metas de sostenibilidad a nivel global.