Imprescindibles de otoño, las prendas clave para renovar el armario y triunfar en la oficina

Llega la vuelta a la oficina un año más y, aunque las temperaturas parecen resistirse, parece que con el adiós a la jornada reducida ya no apetece seguir llevando prendas tan veraniegas. Ya apetece hacer el cambio de armario y empezar a llevar prendas más abrigadas, con colores otoñales que introduzcan de lleno en la nueva estación. Para todos aquellos que quieran empezar ya mismo con el nuevo armario de otoño, hemos seleccionado las 15 prendas que no hay que perderse en los próximos meses. Diseños básicos y otros más especiales, colores neutros y otoñales que contrastan con tonos más vibrantes y en tendencia, y accesorios en los que invertir para siempre.

Para ella: Un traje original

Este otoño, el traje de chaqueta se reinventa gracias a SKFK. El estampado de cuadros vichy aporta un aire moderno y sofisticado, perfecto para llevar en la oficina o en el afterwork.

Un body diferente

El bañador puede convertirse en la prenda perfecta para las primeras semanas de otoño, dándole un uso distinto: como body con pantalones de talle alto o faldas. Este en color negro de Arena es ideal para un look que trasciende del verano al otoño sin esfuerzo.

Zapatillas chunky

Las zapatillas chunky continúan dominando las calles, y Buffalo tiene las sneakers tendencia para ir cómoda a la oficina sin perder un ápice de estilo.

Bolso XXL

Este otoño, los bolsos grandes vuelven con fuerza. Este en color beige de Bloom & You no solo es funcional, sino que es un fondo de armario totalmente atemporal. Su diseño minimalista y color neutro lo convierten en el complemento estrella para cualquier conjunto, asegurando que puedas llevar todo lo que necesitas con elegancia.

Zapatos mary-jane

Para quienes prefieren un estilo más clásico, pero con un toque contemporáneo, los zapatos mary-jane de Hispanitas son un must. Con su diseño refinado y femenino, son la elección perfecta para el día a día.

Joyitas minimal

Los accesorios discretos, pero con estilo son esenciales para completar cualquier look de oficina. La marca valenciana Singularu propone una selección de joyitas para elevar el outfit esta temporada.

Para él: Look de camisa y pantalón

La vuelta a la oficina requiere prendas que ofrezcan tanto estilo como comodidad. La combinación de camisa y pantalón chino beige de Scotta es un dúo infalible que nunca pasa de moda. Su versatilidad permite crear looks tanto formales como casuales, adaptándose a cualquier situación.

Camisetas básicas

Las camisetas básicas son indispensables en cualquier armario, y las de color pastel son la opción ideal para quienes buscan un toque de color suave y fresco. Kiabi ofrece una línea de camisetas que combinan simplicidad y estilo, perfectas para un outfit relajado, pero cuidado.

Sudadera negra

La sudadera negra es una prenda que no puede faltar en el armario masculino este otoño. Mod Wave Movement presenta un diseño versátil y moderno, ideal para esos días en los que se busca comodidad sin renunciar al estilo. Imprescindible para combinar con chinos o jeans.

Deportivas trekking

Las zapatillas estilo trekking continúan siendo una de las reinas del street style. Con un diseño estilizado y con toques flúor, estas HOKA no solo son ideales para el día a día en la oficina, sino también para cualquier aventura urbana que pueda surgir después.

Mochilas multibolsillos

Llevar todo lo necesario a la oficina nunca fue tan fácil ni tan estiloso. Las mochilas de Mustang combinan funcionalidad con diseño, ofreciendo opciones que se adaptan a cualquier look.

Gorras

Las gorras son un accesorio que añade un toque informal y original a cualquier atuendo. La propuesta de Mod Wave Movement es ideal para quienes desean un look desenfadado, incluso en su regreso a la oficina.

Y en cuanto a los accesorios...

Además de las prendas, no hay que olvidar los accesorios que harán más llevadero el día a día en la oficina. Mr. Wonderful ofrece material de oficina, desde agendas hasta termos, con ese toque motivacional que siempre viene bien en el inicio de septiembre.

Con estas propuestas, el regreso a la oficina este otoño será no solo un retorno a la rutina, sino una oportunidad para renovar el estilo y destacar tanto en lo profesional como en lo personal. ¡Es hora de hacer espacio en el armario para estas piezas estrella!