SIBARISTA, el café que conecta al consumidor con el productor

SIBARISTA, una marca de café de especialidad, redefine la experiencia del café con un enfoque único en la calidad, la transparencia y la sostenibilidad.

En un mercado saturado por opciones de café, SIBARISTA se distingue no solo por la excepcional calidad de su café, sino también por su compromiso con los valores que definen su esencia.

Cada taza de café SIBARISTA cuenta una historia; la historia de agricultores apasionados, cuyas manos han cultivado y cuidado cada grano de café. Este proyecto no solo ofrece café, sino que también rinde homenaje a los sueños y aspiraciones de quienes lo producen.

Conexión directa con los productores En SIBARISTA, el café no es simplemente un producto, sino el resultado de relaciones humanas basadas en la confianza y el respeto mutuo. La marca ha establecido un modelo de comercio directo que permite a los productores fijar sus propios precios asegurando una compensación justa por su trabajo. Este enfoque garantiza un comercio más justo y promueve una relación estrecha y transparente entre el productor y el consumidor final.

Sofía Mateo, la fundadora de SIBARISTA, ha hecho de su misión personal no solo ofrecer el mejor café, sino también visibilizar y apoyar a los agricultores que lo hacen posible. “Cada grano de café tiene una historia, y es nuestra responsabilidad contarla”, afirma Mateo. “Trabajamos codo a codo con los productores, conocemos sus necesidades y sueños, y hacemos todo lo posible para apoyarlos en su crecimiento personal y profesional”.

Ética y sostenibilidad en cada paso La sostenibilidad es un pilar fundamental en SIBARISTA. Desde la selección de las fincas hasta el proceso de tostado, cada etapa del ciclo del café está diseñada para minimizar el impacto ambiental y asegurar que cada decisión tomada sea respetuosa con el planeta y las personas involucradas.

La trazabilidad completa del producto es una muestra de la transparencia con la que opera la marca, permitiendo a los consumidores conocer el origen exacto de su café y el impacto positivo que su compra tiene en las comunidades productoras.

Una experiencia de café incomparable El resultado es un café que llega a la taza con todo su sabor intacto, ofreciendo una experiencia sensorial que celebra la riqueza y diversidad del café de especialidad.

Acerca de SIBARISTA

Fundada por Sofía Mateo, SIBARISTA es más que una marca de café; es un proyecto que une calidad, transparencia y compromiso social en cada taza. A través de un comercio directo y ético, SIBARISTA asegura que cada grano de café no solo sea delicioso, sino también sostenible y justo.