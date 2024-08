Cuáles son las ventajas de una cirugía capilar en verano, por el Doctor Jesús Aníbal Mora

El trasplante capilar se ha convertido en los últimos años en una opción cada vez más popular para quienes padecen problemas de alopecia, ya que proporciona una solución permanente y natural a la pérdida del cabello. Entre sus ventajas, destaca la posibilidad de restaurar la densidad y apariencia en la zona afectada.

Por lo general, este tipo de intervención se puede realizar en cualquier época del año, independientemente de la estación. No obstante, los beneficios operarse en verano son cada vez más conocidos.

El Doctor Jesús Aníbal Mora, un especialista en este tipo de intervenciones y Director Médico de Capilar Innovation Clinic, ofrece la posibilidad de reservar en agosto la fecha de operación por 2490 €.

Beneficios del injerto capilar en verano Si bien no existe una estación del año que sea mejor que otra para la realización de un injerto capilar, los beneficios operarse en verano son diversos. La temporada estival se ha convertido en una de las mejores opciones para los tratamientos capilares porque presentan diferentes ventajas como, por ejemplo, la posibilidad de ver resultados en un año.

Quienes deciden realizar el implante durante el verano, tienen la oportunidad de disfrutar de un nuevo look en la temporada siguiente. En los folículos trasplantados, el cabello comienza a crecer alrededor de los tres meses entre 1 y 2 centímetros por mes. Esto significa que un año después es posible apreciar el resultado final por completo.

Otro beneficio del implante en este periodo es que los pacientes pueden aprovechar las vacaciones estivales para hacer la intervención, sin tener que solicitar baja laboral. Por otra parte, durante esta estación es posible encontrar más fechas disponibles para la cirugía, ya que generalmente, son menos las personas que se someten a intervenciones quirúrgicas en estas fechas.

También esta acción supone la posibilidad de volver a la rutina con el implante, sin ningún tipo de marcas visibles.

Reservar un trasplante capilar en agosto con el Doctor Jesús Aníbal Mora La Clínica Capilar Mora del Dr. Jesús Aníbal Mora emerge como uno de los principales referentes para la realización de injerto capilar en Madrid. Este centro se caracteriza no solo por contar con especialistas en tratamientos capilares para hombres y mujeres, sino también por implementar técnicas diversas y avanzadas para solucionar problemas de alopecia y pérdida de cabello, entre otros.

La clínica ofrece a los pacientes la posibilidad de reservar su fecha de injerto capilar en agosto y operarse cuando deseen, abonando 2490 €. Además, los usuarios interesados tienen la oportunidad de acceder a una primera consulta gratuita y obtener propuestas para mejorar la condición capilar que presenten.

La aplicación de tratamientos personalizados, así como la profesionalidad de los expertos y la tecnología de vanguardia existente en el centro del Dr. Jesús Anibal Mora, forman parte de los criterios que convierten a esta clínica en un espacio de referencia para quienes desean someterse a un injerto capilar con resultados naturales, estéticos y permanentes.