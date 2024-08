﻿El éxito de una nueva experiencia que mejora la comprensión lectora y la habilidad matemática de los alumnos de Primaria

Enseñar de forma diferenciada simultáneamente para 30 niños en un aula es casi una utopía. Es misión imposible corregir a todos los alumnos en el momento, cuando más implicados estaban en resolver un ejercicio, lo que puede llevar a aprendizajes erróneos, y más difícil aún adecuar las actividades a las necesidades individuales.

Dar respuesta a estos problemas es precisamente la promesa de la herramienta que se analiza hoy, Snappet. Combinando el papel y la tecnología, presenta un currículum completo de Lengua y Matemáticas y tiene detrás un poderoso motor de inteligencia artificial predictiva que envía a cada alumno distintos ejercicios para mantener un nivel de reto constante a su necesidad. De esta forma ha conseguido, según demuestran distintos estudios externos, mejorar los resultados académicos de sus usuarios hasta en un 40%. En 2012 las primeras escuelas se apuntaron a probarlo y hoy hay más de 300.000 alumnos y 2.000 centros escolares que se han unido a esta experiencia, bien utilizando únicamente la metodología innovadora de Snappet en el aula o combinándolo con métodos tradicionales de enseñanza.

Según informan sus responsables, Snappet y triunfa particularmente en "centros en España con muy buenos profesionales con un compromiso firme que trabajan incesablemente para la mejora del aprendizaje de sus alumnos. No se cierran a conocer nuevas propuestas y saben que la evolución se basa en una mejora continua. Lo de “es que siempre lo hemos hecho así” no les resulta suficiente".

Los puntos fuertes de Snappet son, en primer lugar, los sorprendentes datos que tanto han llamado la atención, probando una mejora tan sustancial en los resultados de los alumnos. En segundo lugar, el aprendizaje personalizado que, según explican desde esta empresa, "no se basa en opiniones subjetivas de adultos, ni tiene tres o cuatro rutas prediseñadas por las que envía a los alumnos en función de su nivel; a cada ejercicio realizado, recalcula la habilidad del alumno para no dejar de plantearle retos y que no se quede atrás". Además, ofrece a los docentes, centros e instituciones una panorámica constante y viva de la situación educativa y herramientas para intervenir en los puntos necesarios; en muchas ocasiones la propia plataforma sugiere estas herramientas. ¡Seguro que esta herramienta dará qué hablar próximamente! Se les puede conocer aquí o si se es docente de Primaria, pedir una demo.