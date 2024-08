Monumento a los 146 héroes almerienses muertos en Mauthausen

Se me desgarra el alma al pensar las atrocidades, vejaciones y torturas que sufrieron estos 146 almerienses junto con los 4.400 españoles que estuvieron en este campo. No olvidemos tampoco los que residieron en otros campos de concentración, que fueron miles.

Llevo varios años y es la segunda vez que escribo en prensa, para insistir, comunicar de buen grado, sin ningún interés partidista, sino como ciudadano agradecido a estas personas que murieron para dejarnos la libertad que hoy poseemos; que este monumento ubicado debajo del conocido puente del Cable Inglés, sea mirado por todos con el respeto y la dignidad que se merece.

Paso con frecuencia por este lugar y es lamentable ver en qué condiciones se encuentra; se han llevado la placa, se ven las latas de bebida, bolsas, platos de plástico tirados por el suelo, pintadas en las paredes y lo más indignante es la orina y las heces de los energúmenos que pasan por allí. He llamado a varias instituciones de la ciudad dependientes del Ayuntamiento y de la autoridad portuaria, no sé si tomaran medidas, me han dicho que sí; pero por si acaso y para que quede constancia escribo estas letras. Les sugerí que es muy fácil acabar con el problema, se repone la placa, se cerca el monumento, se limpia se coloca una llama de luz perene en memoria de estos hombres (como se hace en otros países de nuestro entorno) y las personas que quieran visitarlo se les abre y lo ven. Espero y deseo que con prontitud sea solicitada esta petición. Muchas gracias.