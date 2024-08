Hack by Security impulsa una formación telepresencial en Ciberseguridad Defensiva y Ofensiva

En los últimos años, la ciberseguridad se ha convertido en una disciplina cada vez más relevante en entornos organizacionales. Esta práctica se orienta a la protección de sistemas, redes y datos de ataques digitales, por lo que la demanda de profesionales especializados en este ámbito se mantiene en un constante crecimiento.

En ese sentido, Hack by Security a través de HBS Academy ofrece la posibilidad de participar en un Bootcamp Telepresencial en Ciberseguridad Defensiva y Ofensiva. Este programa se caracteriza por proporcionar acceso a un amplio contenido clave para adquirir habilidades y destrezas en el campo de la seguridad informática.

Formación intensiva y práctica que incluye diversas temáticas La propuesta formativa de Hack by Security se orienta principalmente a dotar a los participantes de conocimientos innovadores. Este programa destaca por contar con un extenso temario, diseñado para capacitar a profesionales en distintos ámbitos del hacking ético y la securización de sistemas.

En este contexto, el bootcamp incluye contenidos como cursos de scripting de bash, scripting de Python y metasploit. Asimismo, involucra retos y aprendizajes basados en escenarios abiertos, tanto en nivel básico como intermedio; junto con una sesión de orientación, a cargo del docente Pablo González, Ingeniero de Informática y Máster en Seguridad Informática.

Entre los recursos disponibles para los cursantes también se encuentran dos libros de la editorial 0xWord y tempos en MyPublicInbox, que pueden contribuir considerablemente a una formación práctica y ajustada a las demandas empresariales en materia de ciberseguridad. A su vez, la formación aborda temas específicos como criptografía y teorías de redes.

Además de los fundamentos de ciberseguridad, los estudiantes podrán profundizar en aspectos como OSINT y ciberinteligencia, hacking web, de enumeración y explotación, al igual que red team, Pentesting AD y estrategias para fortificación de red y de diferentes sistemas operativos. Adicionalmente, la propuesta contempla aspectos esenciales sobre la Inteligencia Artificial aplicada a la seguridad informática.

Sesiones online de la mano de expertos internacionales Uno de los aspectos claves de este bootcamp es su modalidad de formación telepresencial, donde los participantes podrán acceder a sesiones en directo que se realizarán los jueves y viernes por la tarde y sábados por la mañana. Esto supone una mayor flexibilidad y libertad para realizar el curso.

Asimismo, el panel de docentes que integran esta propuesta formativa también constituye una ventaja, dado que cuenta con expertos como Alejandro Amorin, Ingeniero técnico y máster en ingeniería informática, o Miguel Ángel Martin Peña, CEO & Founder de Grupo Hack by Security, entre otros especialistas con amplio reconocimiento a nivel internacional.

El curso cuya matrícula se encuentra abierta en la actualidad, está programado para iniciar en octubre de este año y finalizar en marzo de 2025. Desde la página web de la plataforma e-learning de Hack by Security (HBS Academy) es posible visualizar en detalle la información del programa, efectuar la matriculación o realizar cualquier otra consulta.