The Strategic School ofrece un programa ideal para convertirse en Chief Change Officer

Uno de los problemas que atraviesan los negocios del sector empresarial es que en muchos casos sus propietarios, fundadores o gestores no están dispuestos a ir más allá para profesionalizar su proyecto.

En ese sentido, The Strategic School es un instituto de formación que promueve la profesionalización en temas de liderazgo para mejorar la capacidad para enfrentar diversas situaciones. A través de un sistema de aprendizaje acelerado, las personas tienen la posibilidad de convertirse en Chief Change Officer (CCO), una figura que está revolucionando el sector y consiste en aplicar una estrategia efectiva para cada compañía.

The Strategic School cuenta con un programa CCO para mejorar las habilidades de liderazgo El programa de formación Chief Change Officer (CCO) creado por The Strategic School consiste en perfeccionar el arte de la estrategia bajo la guía de un grupo de profesionales expertos en temas de liderazgo. Con un enfoque 100 % práctico, los alumnos pueden aprender las necesidades actuales del mercado y la economía global para llevar a su empresa al éxito mediante el arte de la estrategia.

Durante un año, el alumnado puede acceder a 10 sesiones en directo de consultoría grupal para expandir sus conocimientos y resolver dudas y 80 lecciones en píldoras de aprendizaje acelerado de 20 minutos. Como complemento, el programa ofrece un cuaderno de trabajo a realizar después de cada lección y un canal de seguimiento en el que existe la posibilidad de interactuar con una comunidad privada.

Asimismo, el contenido del curso Chief Change Officer incluye 8 masterclass con líderes del sector que relatan sus propias experiencias, 8 business case que presentan un escenario real sobre la actualidad.

¿A quiénes puede beneficiar el programa CCO? El contenido del programa CCO está diseñado para aportar habilidades prácticas con un aprendizaje acelerado a quienes sienten que podrían profesionalizar aún más su negocio e impulsar sus resultados. De igual manera, los directivos que se arrepienten de no haber aprovechado alguna oportunidad en el pasado o carecen de un equipo para obtener un consejo en situaciones delicadas pueden sumarse a esta iniciativa.

Por otra parte, la formación CCO también es ideal para los profesionales que tienen problemas para decidir cuál es el camino correcto por el que la empresa debería pasar para alcanzar sus objetivos comerciales. Al sumergirse en proyectos transversales que simulan los desafíos reales del mundo real, los alumnos pueden mejorar la gestión de su equipo en relación con los procesos de reclutamiento y motivación del personal.

Debido a las ventajas que ofrece contar con la figura de un Chief Change Officer dentro de una compañía, el programa CCO de The Strategic School se ha convertido en un excelente recurso de aprendizaje. Para superar el proceso de admisión, los candidatos tienen la obligación de presentar pruebas oportunas de dirigir o liderar un negocio.