La Gira RBF 2024 rompe récords y apunta a un futuro de innovación y crecimiento

2024 está siendo un año lleno de éxitos para RBF. Acaba de cerrar su gira más larga y multitudinaria por doce ciudades, con cientos de miles de asistentes y ha asegurado un futuro de crecimiento y excelencia para los próximos años.

NP. Agosto de 2024. El Reggaeton Beach Festival (RBF) por el que a lo largo de sus seis ediciones han pasado más de un millón de personas de todo el mundo, ha cerrado su sexta edición con una gira histórica, consolidándose como el festival de música urbana más importante de toda Europa y el evento musical que más asistentes recurrentes tiene en España. La gira de 2024, que abarcó doce ciudades clave de España, ha sido la más exitosa hasta la fecha, destacando por su innovador salto tecnológico, su compromiso con un modelo de festival sostenible y respetuoso con las ciudades anfitrionas, y su impecable organización.

El éxito del RBF 2024 empezó no obstante en la calidad de su cartel musical. Artistas de renombre como Anuel AA, Bryant Myers, Saiko, Manuel Turizo, Juan Magán, María Becerra, El Alfa, Ryan Castro, De La Ghetto, Nio García, Noriel, Juhn El All Star, Chimbala, Tainy, Tiago pzk, Lunay, La Joaqui, Lenny Tavárez, Dei V, Brray, Lírico de la Casa, Cris MJ, Micro TDH, entre otros. Que junto a los Djs de RBF pusieron a perrear a jóvenes de toda España y a un número creciente de extranjeros llegados de todos los rincones del planeta, creando un ambiente de fiesta y celebración inigualable.

La gira de RBF 2024 visitó doce destinos turísticos de gran impacto como Madrid, Barcelona, Mallorca, Tenerife, Benidorm, Torrevieja, Castellón, Malaga, Santander, Galicia, Asturias o Gran Canaria. Cada parada fue un éxito rotundo en términos de asistencia y recepción del público. La presencia de personalidades locales y miembros de los ayuntamientos de cada sede mostró la excelente acogida y el ambiente de convivencia y buena onda que se vivió en toda la gira.

Una de las novedades más destacadas de esta edición fue el impresionante salto tecnológico que RBF incorporó en sus conciertos. Un nuevo escenario de 45x22 metros, acompañado de unas pantallas gigantes y show visual con efectos especiales de última generación, además de la utilización de inteligencia artificial para el sistema de atención al cliente, ofrecieron una experiencia visual y auditiva sin precedentes.

RBF ha demostrado ser un modelo de festival que dialoga con las ciudades y sus instituciones, promoviendo un formato diurno que respeta a los vecinos y permite a los asistentes disfrutar también del entorno turístico de cada destino. La organización ha trabajado arduamente para asegurar una experiencia segura y cómoda, reinvirtiendo en equipo humano y técnico, y manteniendo un compromiso firme con la sostenibilidad, el reciclaje, la inclusión y el respeto a las mujeres. En cada ciudad, RBF ha colaborado estrechamente con el tejido comercial, generando empleo y contribuyendo significativamente a la economía local. Se espera que el impacto directo e indirecto de la gira de este año sea superior a los 100 Millones de euros, demostrando el valioso retorno que el festival aporta a las comunidades que visita.

RBF, que comenzó en 2017 gracias a la visión de los socios de DQuality Group, desde entonces, ha crecido exponencialmente en sus seis ediciones.

Este año, el festival ha dado un paso adelante de gran calado al firmar una alianza estratégica con Grupo VRDG, el gigante del entretenimiento del continente americano. Esta colaboración promete elevar aún más la calidad artística de las próximas ediciones, asegurando un futuro espectacular para el festival y su más que seguro crecimiento internacional.

Desde sus humildes comienzos RBF ha evolucionado para convertirse en el evento de referencia para los amantes del reggaeton y la música urbana. Cada edición ha visto mejoras significativas en todos los aspectos, desde la selección de artistas hasta la logística y la tecnología. La visión y el esfuerzo de un equipo de jóvenes emprendedores han sido fundamentales para este éxito, posicionando a RBF no solo como un festival, sino como un movimiento cultural que celebra la música, la comunidad y la diversión.

Para más información sobre el festival acceder a reggaetonbeachfestival.com.