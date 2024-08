El Principal Primera, estudio de interiorismo y decoración de máxima calidad en Barcelona

Un grupo de profesionales apasionados por el interiorismo y la decoración da nueva vida a los espacios de las viviendas en Barcelona. Se trata de El Principal Primera, un estudio de interiorismo en Barcelona fundado y liderado por el arquitecto técnico Carlos Alonso en el distrito de Gràcia. La fascinación por la ciudad es el principal motor que les impulsa a entregar proyectos integrales con su sello de excelencia.

El servicio completo que ofrece El Principal Primera contempla proyecto arquitectónico, ejecución de obra y proyecto de interiorismo. ¿Cuáles son las fortalezas de El Principal Primera en este aspecto?

Nuestra mayor fortaleza radica en la capacidad de gestionar integralmente todo el proceso, desde la concepción del proyecto arquitectónico hasta la finalización con la fase de interiorismo. Nos enorgullece que un solo profesional sea responsable de coordinar todas las fases, actuando como único punto de contacto entre el cliente, los subcontratistas y los proveedores. Esta estructura no solo asegura la más alta calidad en cada etapa del proyecto, sino que también garantiza el cumplimiento estricto de los plazos y la prevención de sobrecostes inesperados.

Además del acompañamiento de un solo interlocutor para cada cliente, ¿qué otras características garantizan un estándar de calidad superior?

Uno de nuestros pilares es contar con un equipo de profesionales altamente experimentados, muchos de los cuales han colaborado con nosotros durante más de una década. Estos expertos han interiorizado completamente nuestra filosofía de trabajo, que se basa en tratar cada proyecto del cliente con la misma dedicación y cuidado que si fuera propio. Además, en cada obra asignamos un encargado específico, y nuestros jefes de obra supervisan un máximo de cuatro proyectos simultáneamente. Esto nos permite realizar un seguimiento diario exhaustivo y resolver cualquier imprevisto de manera inmediata, asegurando que cada fase de la obra se ejecute conforme al proyecto original.

¿Cómo se desarrolla la primera visita al espacio a reformar? ¿Cuáles son los elementos principales a tomar en cuenta en cada proyecto?

En la primera visita, enviamos a dos o tres profesionales. Mientras uno de ellos, de perfil técnico, se encarga de tomar medidas precisas y realizar un levantamiento topográfico y un reportaje fotográfico, el otro revisa las preexistencias y completa un cuestionario exhaustivo basado en una plantilla prediseñada. Contamos con diferentes cuestionarios adaptados a cada tipo de proyecto, lo que nos permite trabajar de manera ágil y eficiente. Esta meticulosidad nos ayuda a controlar elementos clave como instalaciones de gas, electricidad, agua, bajantes y sistemas de climatización.

También evaluamos la estructura del edificio, identificando las paredes que se pueden eliminar o que requieren refuerzos estructurales. Consideramos además la logística de la obra, como los sistemas de elevación y trabajos verticales, y la categoría de protección del edificio, lo cual puede influir en los plazos de obtención de licencias.

Cuando se realiza un estudio de distribución o anteproyecto, ¿se proponen varias opciones al cliente en planos?

Sí, en efecto. Nuestro enfoque es ofrecer al cliente todas las opciones posibles. Hemos llegado a desarrollar hasta catorce distribuciones diferentes para un mismo proyecto, permitiendo al cliente explorar y seleccionar la que mejor se ajuste a sus necesidades. A medida que el proyecto avanza, realizamos ajustes y modificaciones en colaboración directa con el cliente, asegurando que cada solución sea completamente personalizada. Para facilitar este proceso, trabajamos junto con el cliente en nuestro despacho, visualizando los planos en un monitor de gran formato que permite hacer cambios en tiempo real.

¿El estudio se encarga de gestionar los permisos y licencias administrativas?

Por supuesto. Como despacho de arquitectura, contamos con un equipo multidisciplinario de arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros en edificación que se encarga de tramitar todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución de las obras. Nos aseguramos de que todo esté en orden, para que el cliente no tenga que preocuparse por estas gestiones.

Aunque cada cliente plantea sus gustos y necesidades, ¿hay algunas tendencias en interiorismo que recomiende seguir?

Cada proyecto es único, tanto por las características de la vivienda como por las preferencias del cliente. Por eso, nos enfocamos en diseñar soluciones a medida, adaptadas tanto a la tipología de la vivienda como a los gustos individuales. Aunque a veces los clientes pueden solicitar elementos que no coincidan con nuestras preferencias personales, nuestra misión es ofrecer la mejor solución posible que cumpla con sus expectativas.

Sin embargo, cuando trabajamos con viviendas de carácter modernista o de principios del siglo XX, lo que nosotros llamamos "estilo Barcelona", solemos recomendar la recuperación de elementos originales, como cornisas, rosetones, carpinterías con molduras y vidrios de colores, así como pavimentos hidráulicos o de Nolla. Esto no solo preserva la esencia histórica del inmueble, sino que también aporta un valor estético y patrimonial único.

Para vestir el interior de la vivienda con la máxima calidad que ofrece El Principal Primera solo hace falta contactar a Carlos y su equipo vía e-mail para recibir la mejor asesoría que hará realidad el proyecto que el cliente tiene en mente con un plus de calidad, distinción y buen gusto, que solo pueden aportar profesionales de excelencia como los de este estudio.