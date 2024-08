Liquidez para autónomos y micropymes

Julio y agosto son los meses tradicionales donde muchos trabajadores comienzan sus merecidas vacaciones y también lo será para aquellos autónomos y empresarios que puedan permitírselo, ya que según la encuesta realizada por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en este año 2024 "cuatro de cada diez autónomos no se cogerá vacaciones este verano" por problemas económicos, por la incertidumbre actual y otros por imposibilidad al ser su actividad esencial.

En los últimos años, se ha venido experimentado en España un incremento considerable de peticiones de tarjetas de crédito y de préstamos personales destinados a sufragar los gastos de los "viajes por vacaciones" lo que ha llevado a que el Banco de España haya tenido que recordar la importancia de planificar con anticipación y ajustar el presupuesto de cada uno para poder disfrutar de las vacaciones sin comprometer la estabilidad financiera de las familias.

Es evidente que todos los trabajadores y los empresarios tienen derecho a disfrutar de un periodo de descanso o de reflexión donde su mayor preocupación sea disfrutar de un tiempo para desconectar y "recargar pilas" pero habría que preguntarse si recurrir al endeudamiento bancario es la mejor opción o si es la única opción para conseguir la liquidez que se necesita teniendo que pagar a la vuelta el importe del préstamo más los intereses durante plazos que pueden alargarse hasta los cinco años.

En COAN CFC, consultoría financiera gallega especializada en intermediación financiera global para todo tipo de pymes ibéricas, disponen de un servicio por el cual cualquier autónomo o empresario puede conseguir en menos de 72 h la liquidez que necesita sin tener que recurrir al banco ni comprometer su patrimonio personal, ya que únicamente es necesario que tenga facturas o pagarés emitidos a empresas solventes o entes públicos que puedan ser anticipados... es el Servicio BEST OFFER.

Las ventajas de este servicio de intermediación financiera profesional e independiente además de su accesibilidad, agilidad y del asesoramiento continuo de los profesionales de COAN CFC hasta el momento en el que el cliente recibe los fondos de la fintech/financiera alternativa que libremente seleccione EL PROPIO CLIENTE de entre las mejores opciones del mercado, radican en que NO se requiere de vinculación alguna pudiendo operar únicamente cuando lo necesite el autónomo o el empresario y, fundamentalmente, que todas las operaciones anticipadas no se apuntan en la CIRBE ni del cliente ni del deudor manteniendo intacta su capacidad financiera ni perjudicarán a su relación comercial.

Gracias a consultorías financieras especializadas como COAN CFC, la búsqueda de la liquidez que necesitan los autónomos y las pymes antes, durante o después del periodo vacacional ya no será un quebradero de cabeza y este innovador servicio que fomenta la libre concurrencia competitiva entre diferentes operadores financieros para beneficio de sus clientes puede llegar a considerarse un "flotador" necesario para conseguir la liquidez que muchos autónomos necesitan para poder irse de vacaciones y salvaguardar sus intereses evitando recurrir al sobre endeudamiento que puede tener luego consecuencias negativas.

El servicio BEST OFFER por su "accesibilidad universal" puede ser utilizado por toda clase de autónomos y empresarios, en especial, los de RECIENTE CREACIÓN, para conseguir la liquidez que necesitan para subsistir si trabajan con empresas o entes públicos que les pagan de forma aplazada, pero también puede ser utilizado por autónomos y pymes EN CRECIMIENTO, para ayudarles a atender sus compromisos de pago, controlar su CIRBE o aprovechar oportunidades de negocio.

Incluso podría ser utilizado por empresas en crisis, para intentar regularizar su situación o por administradores concursales de empresas "viables", ya que, como dicen en COAN CFC,

"Queremos que ningún proyecto empresarial viable que genere empleos y riqueza en el país se quede sin financiación o sin la liquidez que necesitan para sobrevivir si trabajan con empresas solventes".

Para pedir cotización de alguna operación solo se precisa remitir copia de las facturas y pagarés que interesaría anticipar a financiacion@coanconsultoria.es y en el plazo de 24 h se les informará si es viable sin coste ni compromiso.

Para ampliar información sobre los servicios de la consultoría financiera o cualquier duda se puede visitar www.coanconsultoria.es