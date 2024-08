Dos de cada tres españolas se siente sola y no escuchada durante la menopausia, tal y como revela el último estudio de Domma -la empresa líder en investigación, acompañamiento y tratamiento de la menopausia- en el que han participado más de 13.000 mujeres.



El dato de Domma coincide con las conclusiones de una reciente investigación de la British Menopause Society, que señala que el 67% de las mujeres siente que la sociedad no valora ni comprende adecuadamente los desafíos de la menopausia, la fase vital femenina más olvidada, estigmatizada e incomprendida.

La compañía alerta de las repercusiones de vivir esta etapa sin apoyo, desorientadas, sintiéndose perdidas, con vergüenza e incluso con miedo a ser juzgadas. “Nos consta que el sentimiento de falta de escucha y de comprensión que sienten las mujeres cuando están en transición menopáusica puede llevar a que no hablen abiertamente sobre sus síntomas y no busquen el apoyo que necesitan, algo que repercute negativamente en la salud y calidad de vida de las mujeres”, alerta Mireia Roca, cofundadora de Domma.

Ante esta realidad, Domma ha puesto en marcha de forma gratuita la primera herramienta enfocada específicamente a escuchar a la mujer, Desfógate, un espacio abierto para que ellas hablen y se desahoguen de forma anónima.

A partir de hoy en la web de Domma (domma.es/desfogate), las usuarias podrán expresar libremente cómo se sienten a través de distintos canales -voz, dibujo, palabras…- con la certeza de que al otro lado hay un equipo de especialistas en menopausia que las atenderá, las escuchará y las asesorará para vivir esta etapa de forma saludable y positiva. Cuando sea pertinente, desde Domma también se las derivará al profesional de salud más adecuado para que reciban los cuidados físicos y psicológicos que necesitan.

La pasada primavera Domma ya lanzó un libro para fomentar la comprensión de la menopausia por parte de la sociedad. Bajo el título Somos menopáusicas, ¿y qué? 50 relatos de mujeres sin reglas, recogió una cincuentena de experiencias reales para visibilizar las distintas vivencias del climaterio y ayudar a otras mujeres que están en la misma situación y que viesen que no están solas en su transición.

Los síntomas de la menopausia pueden ser muy molestos y abarcan desde dolores físicos hasta desajustes emocionales. Concretamente, el último estudio de Domma reveló que el 86% de las mujeres tiene síntomas notables durante esta etapa, siendo los principales la baja libido (67%), el insomnio (64%), los sofocos (63%), el aumento de peso (62%), los sudores nocturnos (60%), los cambios de humor (59%), la sequedad vaginal (55%) y la fatiga (53%). El 83% de las encuestadas señaló asimismo que necesita ayuda para dominar estos síntomas.