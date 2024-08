​Universidad represiva

Dicen que durante la dictadura franquista las Universidades eran espacios de libertad, espacios de otros pensamientos, unos espacios de reuniones clandestinas... Dicen que en las Universidades se luchaba por las libertades y la democracia, y no lo niego. Entraban en el campus de la Universidad los grises, y sí, entraban a repartir a diestro y siniestro. Llegó la democracia, y las Universidades eran centros normales de enseñanza y de preparación de futuros profesionales, y sí, se seguía haciendo política, pero una política respetuosa con todo tipo de idearios e ideologías. ¿Qué ocurre desde hace unos cuantos años en la Universidad? Que ha retrocedido en democracia y en libertad de expresión. La mayoría de Universidades están ocupadas por ideas reaccionarias de izquierda, y en Cataluña y País Vasco están ocupadas por ideales dictatoriales independentistas y separatistas. Si durante el franquismo la Universidad era una lucha por la libertad, ahora se ha convertido en un centro dictatorial de izquierdas y secesionista donde no existe la esencia democrática, no existen las libertades. Hoy día, en alguna que otra Universidad, haría falta la entrada de los grises.