Repara tu Deuda Abogados cancela 47.580 € en Viladecans (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad

El concursado, con su nómina, se vio obligado a endeudarse para poder hacer frente a los pagos de su vivienda y de su coche Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una nueva cancelación de deuda en Catalunya. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Gavà (Barcelona) ha dictado la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) en el caso de un vecino de Viladecans (Barcelona) con una deuda de 47.580 euros a la que no podía hacer frente.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: “el deudor solicitó un préstamo porque necesitaba reparar su vehículo y pagar su alquiler. Desgraciadamente, con su nómina, no pudo hacer frente a los pagos pendientes. Poco a poco fue solicitando otros créditos para costear los anteriores hasta que la situación se volvió insostenible y se vio obligado a dejar de pagar los préstamos para asumir sus gastos más esenciales y necesarios”.

Según recuerdan desde Repara tu Deuda Abogados, “España incorporó a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad en el año 2015. Se trata de una legislación cuyo origen hay que situarlo en Estados Unidos, país en el que se encuentra vigente desde hace más de 100 años. Aunque a ella se han acogido figuras tan relevantes como Walt Disney o Steve Jobs, la realidad es que la mayoría de quienes lo han hecho son personas normales y corrientes que han caído en un estado de insolvencia y no pueden asumir sus deudas”.

Esta legislación permite que tanto particulares como autónomos puedan quedar exonerados de sus deudas siempre y cuando cumplan una serie de requisitos. En líneas generales, es necesario que el concursado se encuentre en estado de insolvencia (actual o inminente), que actúe de buena fe durante todo el tiempo que dura el proceso y que no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años.

