Estas cápsulas de 180 the concept ayudan a alargar el bronceado más allá del verano

Sana, elástica y con un color favorecedor, así es como promete mantener la piel el Plan Solar de la firma 180 the concept una vez se acabe el verano Llega septiembre y con el final del verano se ve como el tono de piel se va apagando y palideciendo. Tras meses con un color súper favorecedor, cuando sucede esto, sin duda, supone un duro golpe. Y es que, el moreno resalta las facciones, estiliza y, en definitiva, favorece. Desde la firma nutricosmética 180 the concept explican cómo alargar el bronceado meses después de decir adiós al verano y cuentan con el producto que se convertirá en la clave para conseguirlo.

Cómo prolongar el bronceado más allá de septiembre

Gema Cabañero, directora de I+D+i de la firma nutricosmética 180 the concept, indica los siguientes consejos:

Hidratación : una piel hidratada ayuda a evitar la descamación que puede provocar el sol y además, si se hidrata correctamente la piel durante el año, esta siempre estará sana. "Además del daño que esto supone, este desprendimiento de la capa externa de la piel provoca que se pierda el bronceado de forma mucho más acelerada. Por ello será imprescindible aplicar productos hidratantes de uso tópico ricos en vitamina E, colágeno o aloe vera que promuevan una piel más elástica y suave ", explica Cabañero.

: una piel hidratada ayuda a evitar la descamación que puede provocar el sol y además, si se hidrata correctamente la piel durante el año, esta siempre estará sana. "Además del daño que esto supone, este desprendimiento de la capa externa de la piel provoca que se pierda el bronceado de forma mucho más acelerada. Por ello será imprescindible aplicar productos hidratantes de uso tópico ricos en vitamina E, colágeno o aloe vera que ", explica Cabañero. Exfoliación: exfoliar la piel una vez a la semana permite que esta se renueve y se propicia que el bronceado se adhiera a una capa de piel nueva que se mantendrá bronceada durante semanas. Por el contrario, la experta indica que "si no se promueve esta regeneración celular, las células muertas se acumulan sobre la piel y crean una especie de capa opaca que hace que el moreno se vea apagado y poco luminoso".

exfoliar la piel una vez a la semana permite que esta se renueve y se propicia que el bronceado se adhiera a una capa de piel nueva que se mantendrá bronceada durante semanas. Por el contrario, la experta indica que "si no se promueve esta regeneración celular, las células muertas se acumulan sobre la piel y crean una especie de capa opaca que hace que el moreno se vea apagado y poco luminoso". Autobronceador: existen diversos tipos de productos autobronceadores, consultar con un profesional para saber cuál es el más indicado para el caso será imprescindible. Asimismo, Cabañero indica cómo se debe usar si se quiere que haga efecto en la piel: "se debe aplicar en función del tono deseado. Es importante hacerlo siempre de noche y de forma gradual, evitando zonas como las rodillas, tobillos o codos que suelen ser las que más se pigmentan".

existen diversos tipos de productos autobronceadores, consultar con un profesional para saber cuál es el más indicado para el caso será imprescindible. Asimismo, Cabañero indica cómo se debe usar si se quiere que haga efecto en la piel: "se debe aplicar en función del tono deseado. Es importante hacerlo siempre de noche y de forma gradual, evitando zonas como las rodillas, tobillos o codos que suelen ser las que más se pigmentan". Alimentación: la alimentación tiene mucho que ver en la manera en como los rayos solares inciden en la piel y cómo afectan a esta. La experta de la firma nutricosmética indica que "con la nutrición se puede alargar el tono del bronceado y conseguirlo más rápido, a la vez que se previene la aparición de manchas y contrarrestamos los efectos de los radicales libres en la piel". A ello añade ciertos ingredientes que son beneficiosos, como "los alimentos ricos en vitamina C y betacaroteno, dos ingredientes imprescindibles por sus propiedades antioxidantes capaces de proteger la piel al mismo tiempo que activan la producción de melanina. Se pueden introducir a través de alimentos como las zanahorias, los tomates o frutas de tono rojizo como las fresas o los frutos rojos". Otras vitaminas beneficiosas también son "la Vitamina D3, gracias a que ayuda a propiciar la regeneración celular, proceso necesario para que la piel se recupere de la exposición y el bronceado sea duradero. Asimismo, vitaminas como la Vitamina J ylas Vitaminas del grupo B, que hidratan y nutren la piel, dejándola más elástica y suave, permitiendo que se broncee de forma más uniforme".

La nutricosmética que mantiene el bronceado a la vez que cuida la piel

Para que la piel pueda prolongar el bronceado, será igual de importante cuidar las capas externas de la epidermis, como proporcionar el mayor cuidado desde dentro. Aunque en muchas ocasiones no es posible llevar a cabo la alimentación deseada por factores como falta de tiempo, accesibilidad a ciertos alimentos o hábitos y preferencias alimentarias, en estos casos la suplementación puede ser una buena solución, ya que permite al organismo beneficiarse de activos y nutrientes esenciales de forma eficaz, rápida y sencilla.

El Plan Solar de 180 the concept, es un plan de tres fórmulas nutricosméticas que integra ingredientes y activos que mejoran las defensas y prolongan el bronceado al aumentar la tasa de melanina, un mayor contenido de melanina ayudar a lograr un bronceado más intenso y duradero. Asimismo, actúa como un escudo durante todo el año, protegiendo a la epidermis frente a los rayos ultravioletas evitando el fotoenvejecimiento y la aparición de manchas nuevas y tratando y suavizando aquellas que ya se tienen. Esto lo consigue al estimular la liberación de células madre desde la médula ósea, mientras promueve el transporte de estas hasta los tejidos que necesitan reparación.

Además, reduce la inflamación y el daño celular que se produce después de la exposición solar y mantiene la hidratación en la piel, ayudando a que se regenere.

Todo ello lo logra gracias a la vitamina D, varias vitaminas del grupo B, capaces de reforzar los tejidos de la piel, PureWay- C®️, forma patentada y probada de Vitamina C que ayuda a estimular las neuronas sanas y elimina los radicales libres, aminoácidoscomo L-Argininae para promover la regeneración y Ovoderm®️, una fuente directa de colágeno que mejora la calidad de la piel ayudando a mantener su hidratación y elasticidad, factores indispensables para que la piel pueda mantener su bronceado durante más tiempo.