Día Internacional de la Juventud, un llamado al respeto de los jóvenes autistas

En el Día Internacional de la Juventud, es imperativo que se reflexione sobre un dato alarmante: actualmente, más de 75 millones de personas en todo el mundo viven con autismo. Ante este dato, Empresas Autistas y One Smile to Change the World se unen para concienciar y promover la comprensión y el apoyo necesario para garantizar que cada individuo en el espectro del autismo se desarrolla plenamente y participe en la sociedad de manera equitativa En el marco del Día Internacional de la Juventud, es necesario subrayar la importancia de apoyar a los jóvenes autistas, quienes merecen un entorno inclusivo y comprensivo para desarrollarse plenamente en la sociedad. La juventud es una etapa clave para el crecimiento y la autodeterminación, y en el caso de los jóvenes autistas, el apoyo y la comprensión son fundamentales.

Recientemente, One Smile to Change the World y Empresas Autistas unieron fuerzas para organizar un Congreso Internacional que, a través de plataformas digitales, logró unir a más de 500 personas registradas y más de 1,000 participantes activos durante los dos días del evento. Este congreso, coordinado por el Doctor Cum Laude Abraham B. Arenas y el periodista y comunicador Alberto Fernández Parrón, se destacó como un foro de alto impacto para la concienciación sobre el autismo y la inclusión de los jóvenes en este espectro.

Datos Impactantes:

- 21 millones de personas alcanzadas: Los mensajes y contenidos del Congreso se difundieron ampliamente, llegando a una audiencia combinada de más de 21 millones de personas en España y toda Latinoamérica.

- 5 horas de formación: Durante el evento, se impartieron más de 5 horas de formación especializada, altamente valorada por los participantes, quienes destacaron la relevancia y la aplicabilidad de los conocimientos compartidos.

- 9 ponentes de primera categoría: Expertos en autismo y neurodiversidad, como Anabel Cornago, Miriam Gimal, la Dra. Melissa Álvarez, el Dr. Abraham B. Arenas, Patricio Resoagli Dessein, Alberto Fernández Parrón, el Dr. Abraham Ros, Alita Aceves, y el Dr. Ricardo Morales, compartieron sus conocimientos y experiencias, proporcionando una visión integral y enriquecedora.

Al concluir este Día Internacional de la Juventud, el llamado a la acción es claro: es necesario redoblar los esfuerzos para construir una sociedad más respetuosa y empática hacia las personas autistas. Invertir en proyectos que fomenten la inclusión en escuelas y lugares de trabajo es esencial para derribar barreras y promover la comunicación efectiva y la comprensión mutua. La implementación de programas educativos que aborden el autismo desde una perspectiva de respeto y no como una enfermedad es crucial para cultivar un entorno de aceptación desde la infancia.

Además, es vital fortalecer la comunicación familiar, centrándose en el respeto hacia la neurodiversidad y ofreciendo apoyo incondicional. Cada familia, cada escuela y cada empresa tiene un papel fundamental en la creación de espacios donde la empatía y el entendimiento prevalezcan, permitiendo que todos, independientemente de sus diferencias, puedan contribuir plenamente a la sociedad.

La inclusión verdadera comienza con el respeto y la educación, se debe construir un futuro donde cada persona, independientemente de su forma de ser, sea valorada y comprendida. El camino hacia una sociedad inclusiva y empática es una responsabilidad compartida que se necesita abrazar con compromiso y acción decidida.