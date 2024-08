​"Crotón el Grande”, filme póstumo escrito por Paul Naschy, celebrará su premiere mundial en la novena edición del festival de cine B-RETINA

La novena edición de B-RETINA, el Festival de Cinema Sèrie B de Cornellà de Llobregat, acogerá el 19 de septiembre a las 18:30 horas en el Auditori Sant Ildefons (Plaça Carles Navales S/N) la premiere mundial de “Crotón el Grande”, película póstuma escrita por el célebre actor y director Paul Naschy, quien no pudo rodarla debido a su fallecimiento en 2009. El cineasta Luis Colombo, veterano de la industria cinematográfica y colaborador de Naschy en filmes como “Empusa” (2010), se ha encargado de completar el filme, preservando "el espíritu y la visión original del proyecto".



De acuerdo con la web oficial de “Crotón el Grande” y una entrevista concedida por Naschy al diario EL PAÍS en 2009, ese año el maestro del fantaterror buscó localizaciones y filmó algunos recursos para la película en escenarios naturales de Alicante y otras localidades. En concreto, según las mismas fuentes, se rodaron secuencias en las que Paul no aparecía, con la idea de que más tarde acudiese a completar su papel protagonista como el personaje principal de Crotón.

Desgraciadamente, Paul falleció en noviembre de ese mismo año y "no pudo ver cumplido su mayor deseo, ver finalizada su historia más querida", tal como se menciona en la web oficial del proyecto. Para entonces, y conforme a los datos disponibles en la citada web, Luis Colombo, junto a su equipo habitual, ya había "rodado un 25% de la película", por lo que decidió continuar en solitario con el rodaje y así "dar satisfacción al sueño de Paul".

“Crotón el Grande” está inspirada en “La Strada” (1954) de Federico Fellini y cuenta la historia de dos artistas de circo en decadencia en la posguerra civil española de 1944. Su amistad se ve afectada por la aparición de Cloe, una joven que desencadena un triángulo amoroso y una serie de conflictos con un empresario-productor de cine y teatro y un grupo de nazis afincados en España. Entre los actores principales se encuentran Damián Varea (Crotón), Ricardo Pastor (Gedeón) y Silvia Galve (Cloe). El propio Luis Colombo interpreta a un oficial nazi.

A la proyección del filme en B-RETINA asistirá el mismo Colombo, quien presentará la obra y, al finalizar, ofrecerá un coloquio con el público asistente.