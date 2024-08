Peso muerto rumano: ¿lo estás haciendo bien?

Tanto el peso muerto como el peso muerto rumano son dos ejercicios básicos que a todo el mundo le gusta incluir en sus rutinas. De un tiempo a esta parte el peso muerto rumano parece que goza de cierta racha de popularidad gracias a ser considerado uno de esos ejercicios ‘mágicos’ en cuanto a sus resultados en los glúteos.





Recuerda que ningún ejercicio es mejor que otro fuera de un contexto. En el caso del peso muerto rumano puede ocurrir que alguien crea que hace peso muerto rumano, cuando la ejecución que está realizando es la del convencional o viceversa.

Vamos a ver sus diferencias y cómo hacer un peso muerto rumano correctamente. En Fit Generation, academia online de entrenadores y dietistas, nos gusta presumir del nivel de nuestros docentes, así que nos lo va explicar uno de nuestros especialistas, Víctor Vázquez, quien además de ser profesor de la academia es seis veces campeón de España de powerlifting:

¿En qué se diferencian el peso muerto rumano y el convencional?

En lugar de hacer una enumeración básica de las diferencias, conviene partir del continuo dominancia de cadera - dominancia de rodilla. Esto significa que la clasificación de ejercicios dominantes de cadera y dominantes de rodilla no es una clasificación cerrada, sino que se comporta como un continuo. Según el tipo de peso muerto utilizado, tendrá un % de dominancia de cadera y un porcentaje de dominancia de rodilla.



El peso muerto rumano se sitúa en el extremo más cercano a la dominancia de cadera pura, ya que su movimiento de rodilla es mínima y, por tanto, la activación de los grupos musculares extensores de rodilla también es reducida.

Sin embargo, aunque el peso muerto convencional sigue siendo un ejercicio dominante de cadera, su porcentaje de dominancia de rodilla es mayor: hay una mayor flexo-extensión de la rodilla y participan más grupos musculares en el movimiento.



Si tu objetivo es la hipertrofia, el peso muerto rumano garantizará una mayor activación y aislamiento sobre la musculatura de los isquiosurales, un mayor rango de movimiento sobre ellos y, por tanto, será la variante ideal.

Esto no quiere decir que el peso muerto convencional no tenga sentido para hipertrofia, lo tiene, pero brilla más por sus beneficios a la hora de ganar fuerza.

¿Cuáles son los tres errores más comunes a la hora de hacer un peso muerto rumano?

Los tres errores principales son:



Flexionar en exceso las rodillas

No bajar lo suficiente

‘Perder la espalda’

Para no cometer estos errores, es necesario asegurarse de realizar la técnica del ejercicio correctamente. Si es necesario, se debe consultar con un profesional para prevenir lesiones y conseguir maximizar la eficacia del entrenamiento.