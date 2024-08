Nuevas fechas de cursos para instructores de buceo en aguas abiertas PADI en Cataluña, Canarias y Baleares

La academia de buceo del experto Miguel Coll anunció que abrieron las inscripciones para las próximas fechas de sus cursos en Cataluña, Canarias e Islas Baleares. Se trata, entre otras opciones, de las formaciones para instructores de buceo en aguas abiertas PADI programadas para los meses de octubre y noviembre próximos.

En particular, Miguel Coll es un destacado profesional que durante casi 30 años ha estado escalando peldaños en el ámbito del buceo. Actualmente, ostenta el escalafón más alto como Course Director PADI, EFR Trainer, DAN Trainer, Instructor IAHD e Instructor por el Semicyuc. Además, ha certificado a casi 2.400 alumnos como instructores y buceadores recreativos.

Agenda 2024 de la academia de Miguel Coll La agenda de cursos PADI IDC prevista para los próximos meses contempla la realización de esta formación en 2 fechas en Cataluña. La primera del 2 al 11 de octubre y la segunda entre el 31 de octubre y el 8 de noviembre.

En Canarias, se llevará a cabo entre el 13 y el 22 de noviembre, mientras que en Islas Baleares se desarrollará del 14 al 23 de octubre.

Miguel Coll indica que los exámenes para la obtención de la certificación correspondiente se realizarán durante dos días al culminar cada programa.. Debido a la alta demanda de los cursos, están contemplando abrir fechas también para Barcelona, por lo que se esperan novedades al respecto.

Entrenamiento de calidad con un instructor de prestigio Cada año, los cursos de buceo están atrayendo a miles de personas en todo el mundo. Al respecto, Miguel Coll advierte a los interesados que siempre es conveniente formarse con instructores de prestigio. En su caso, la constante actualización de conocimientos le ha permitido obtener por ocho años consecutivos la insignia Gold Course Director.

Por último, el curso de instructor con Miguel Coll incluye 4 días de entrenamiento como Assistant Instructor (AI) y 5 días como Open Water Scuba Instructor (OWSI). Además, cuando se finaliza la formación como instructor es posible especializarse en buceo profundo, Nitrox o navegación, entre otras opciones.

En conclusión, realizar un curso para instructores de buceo en aguas abiertas PADI supone comenzar una carrera profesional en un área con distintas alternativas de especialización.