‘Pangea y la isla de cinco puntas’, una obra de fantasía juvenil repleta de misterio y aventura.

CÍRCULO ROJO.- ‘Pangea y la isla de cinco puntas’ es una historia fluida, que permite al lector imaginar y visualizar la propia trama. “Intenté que desde el principio todo fuera coherente, que se fuera desarrollando dejando pequeñas pistas que se van develando con el tiempo para intentar lograr una especie de fantasía con misterio, pero, pero sobre todo, que siempre intento que mi estilo de escritura sea "luminoso" alegre, entretenido. Que invite a leer imaginando. Me gusta también que toda la historia fue pensada en ambientes fantástico que intento hacer parte de la historia como si fueran un personaje más, con mucha naturaleza, con distintos escenarios y personajes mágicos”, comenta Vittoria Manuella.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “primero, la continuación de una aventura. Después; mucho compañerismo, desafíos diferentes y crecientes tanto físicos como emocionales, invitación a ser parte de la acción como un espectador adentro de la historia. Criaturas fantásticas, seres vivientes diferentes, cuevas, isla, muchos paisajes maravillosos, manipulación de los elementos, batallas, y un misterio importante que revelar. El reloj ya empezó a correr y el tiempo se acaba para que nuestro protagonista principal se atreva a asumir su realidad, aceptar y fluir. En palabras de un editor: Se trata de una novela muy interesante, especialmente por el gran trabajo imaginativo que desarrolla. Con personajes perfectamente construidos y enorme imaginación. Un mundo amplio con nombres extraños de personas, tribus y lugares, por lo que no este segundo tomo no se debería leerse por separado”.

SINOPSIS

Tras haber dejado todo por conocer su pasado y descubrir que su vida había sido un engaño, Samuel deberá comenzar a adaptarse a su nueva vida en la isla de cinco puntas. Una isla misteriosa y fantástica, con extrañas criaturas y una civilización capaz de manipular los elementos de la naturaleza ¡de la que él es parte! Pero ¿cómo podría disfrutar de las maravillas de su nueva realidad cuando por dentro sufre el terrible dolor de la traición y de la culpa por haber despertado un mal dormido por millones de años? Samuel deberá aprender a aceptar y fluir; después de todo, él es el resultado de una historia que jamás debería haber ocurrido y de la que ahora no podrá escapar.

AUTOR

Recostado en la playa, mientras le contaba a su esposa la idea de una novela de fantasía ambientada en Pangea, con civilizaciones que manipulaban los elementos y un mal que causaba la separación de los continentes, Vittoria Manuella fue golpeado por una pelota inflable, pero no fue una pelota cualquiera. Fue un globo terráqueo con los continentes, como hoy en día los conocemos. Entre risas, decidió tomarlo como una señal del universo y fue el puntapié inicial para comenzar con esta fantástica historia.