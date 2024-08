​Deslegitimadina

2024 es oficialmente el “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”. Por ello, la presidenta debió haber celebrado a gran escala los 200 años de la batalla de Junín.



Allí debieron haber estado los mandatarios de todas las naciones que participaron en esta gesta. Empero, Dina ha sido la primera en no reconocer a Maduro como presidente venezolano (pese a que su sexenio actual aún no termina y a que EEUU ha retrocedido y ya no reconoce el triunfo electoral opositor), por lo cual la patria de Bolívar y Sucre no participa ni en ese bicentenario ni lo hará en el de Ayacucho.

Pese al gran papel que las tropas grancolombianos jugaron en esas batallas, Dina se ha enajenado tanto de Petro, que él prefiere ignorarla y no quisiera ni reconocerla como presidenta del Perú. Otra república vecina con la cual Boluarte se ha enemistado es con Bolivia, a la cual calumnió de haber enviado armas y "ponchos rojos" para desestabilizar al sur peruano.

Mientras muchos representantes de varias naciones llegaron al bicentenario del 28 de julio de 1821, esta vez no solo que no vino nadie del exterior, sino que ni siquiera la presidenta se atrevió a asomarse.

Sabiendo que la población iba a salir a protestar contra su presencia, ella prefirió no ir a una ceremonia que costó fortunas en hacer. Como a diversos contingentes cívicos no les dejó participar o se reprimió estos hicieron su propio desfile.

Boluarte duce que no ha de faltar el 9 de diciembre a Ayacucho a celebrar su bicentenario. Allí es aún mucho más rechazada, pues a 8 días de asumir la presidencia mató a 10 ayacuchanos e hirió a decenas más. Familiares de víctimas de dicha masacre le jalaron los pelos la última vez que visito Ayacucho.

Se supone que todo presidente participa en el desfile cívico-militar de fiestas patrias para darse un baño de popularidad, pero durante toda su travesía los limeños le gritaban de todo. Tras escuchar tantas veces que le decían "corrupta", ella respondió "tu mamá". Aparte de ser una malacrianza eso le caía en su contra, pues ella se autoproclama como la madre de todos los peruanos.