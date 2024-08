Ebury - Foster Swiss cierra la Copa del Rey Mapfre con una brillante cuarta plaza en ORC 2

Los patrocinadores muestran su apoyo con su visita a Palma y valoran la espectacular actuación de los regatistas

Palma, agosto de 2024

La Copa del Rey Mapfre 2024 baja el telón y lo hace con el Ebury - Foster Swiss armado por Javier Sabiote y liderado por Julio Bernardeau ha logrado una más que brillante cuarta plaza en la siempre competitiva y difícil clase ORC 2, en la que la igualdad ha sido la máxima en estas cinco jornadas de competición en la bahía de Palma en la que se ha podido completar el programa, con una ronda clasificatoria de tres días, el segundo se celebró la regata costar, y una serie final con cuatro pruebas.

En esta última entrega, el AC40 RC que navega bajo la grímpola de la Liga Naval Mar de Alborán, ha firmado parciales de 8-6, que con ese sistema de puntuación con coeficiente 1.5 hace que sume en estas dos pruebas 12 y 9 puntos respectivamente.

Estos números, junto a los obtenidos por sus directos rivales, ha propiciado que el Ebury - Foster Swiss Sailing Team se aleje del podio en la clase ORC 2, aunque y a pesar de ello el equipo ha trabajado en esta última jornada para mantener ese objetivo de pisar el cajón.

El AC40 RC ha demostrado un gran nivel, no solo en esta última jornada sino en las cinco de la cita más importante del Mediterráneo como es la Copa del Rey, siempre navegando y tomando la línea de llegada entre los cinco primeros, incluso en la regata costera con problemas de material, o en la que tuvo un fuera de línea y fue recuperando millas y tiempo al crono.

Hoy se ha repetido el guion de estos días, en una jornada en la que el viento se ha mostrado algo más estable, situándose en el 235º y con 10 nudos de intensidad. En la primera prueba el AC40 RC no estuvo muy acertado en la largada, pero de nuevo lograba corregir y recuperar en el primer tramo de ceñida, pero no fue suficiente.

Ya en la segunda el equipo estuvo más atento en el bocinazo de salida, encontrando el hueco y saliendo limpio, lo que le permitió meterse en la cabeza de la flota y estar arriba peleando por ganar tiempo.

Tras obtenerse los tiempos compensados sumaba un 6º puesto, recuperando dos plazas con respecto a la primera prueba del día. Unos números que no eran suficientes para meterse en el podio, concluyendo en la cuarta plaza con 49 puntos, por detrás del L’Immens-Laplaza Assessors (CN Masnou), tercero con 38.25; Guardamago (CN Riva di Traiano), segundo con 36.25 y el campeón en ORC 2, el argentino Katara (YC Argentino) con 23.25 puntos.

A pesar que en esta última jornada no se ha podido mantener la segunda posición del día anterior, los patrocinadores EBURY, Foster Swiss, Balufy, han mostrado su apoyo con su visita a Palma y han felicitado a la tripulación por su profesionalidad, y como muestra de ello se puso fin a la regata con una amigable cena de gala, donde se mostró la unión entre todos.

Declaraciones:

Julio Bernardeau | Patrón Ebury - Foster Swiss Sailing Team

“Terminamos una Copa del Rey especial, la hemos luchado hasta final. Lo más importante es de que ya miramos al año que viene y lo hacemos con ganas de asimilar todo lo aprendido, mejorar lo bueno, y reconducir los errores”.

“Estoy muy agradecido al equipo, lo ha dado todo, son muy grandes y vamos a recoger frutos muy pronto. También quiero dar las gracias a los patrocinadores EBURY, Foster Swiss, Balufy y no puedo dejar atrás al resto de equipo que nos ha apoyado, como Martin con su soporte incondicional a través de la Liga Naval Mar de Alborán y mucho menos debo olvidarme a nuestros colaboradores: Evolution, Amjomar, Piru Rigin, Baluma Sail, Dimension, a todos ellos… Gracias.”