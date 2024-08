Marc Rovira Atencia se dirige a todos los que busquen una mayor plenitud y serenidad en sus vidas en su libro, ‘Paz interior en la vida cotidiana’

CÍRCULO ROJO.- La vida moderna ha traído muchas cosas buenas, pero el descanso y la serenidad, no son una de ellas. Por eso, Marc Rovira invita a sus lectores a encontrarlo a través de su obra, ‘Paz interior en la vida cotidiana’. “Es ideal para cualquier buscador espiritual, pero también para personas que simplemente desean encontrar una manera más armoniosa de vivir. La obra es accesible para aquellos que recién comienzan su camino espiritual y también ofrece profundos insights para los que ya llevan tiempo en este viaje”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “una guía sincera y meditativa sobre la verdadera naturaleza del ser y la interconexión que compartimos con el universo. A través de relatos personales y enseñanzas de grandes maestros, el libro ofrece una exploración profunda de temas como la ilusión del control, la aceptación y la verdadera libertad espiritual. Además, abordo conceptos esenciales de la filosofía no dual compartida por el advaita, el sufismo, el zen… desmantelando las ilusiones del 'yo' y ofreciendo una visión clara de la paz interior como un estado accesible y presente en nuestra vida cotidiana”.

SINOPSIS

En Paz interior en la vida cotidiana, Marc invita a un viaje profundo hacia la comprensión de la no dualidad, un enfoque que se aleja de dogmas y creencias religiosas y acerca a una paz interior auténtica y accesible en el día a día. Este libro, escrito desde la experiencia personal del autor, es un reflejo sincero y meditativo sobre la esencia de la existencia y la interconexión que comparten las personas con el universo. A través de sus páginas, Rovira guía a explorar la verdadera naturaleza del ser, desmantelando las ilusiones del «yo» y descubriendo la unidad subyacente en toda experiencia humana. Con un lenguaje claro y evocador, aborda temas como la ilusión del control, la importancia de la rendición y la aceptación, y la esencia de la verdadera libertad espiritual. El autor recuerda que la búsqueda de la paz interior no se trata de un objetivo distante, sino de un reconocimiento profundo de la perfección inherente que ya reside en cada uno. Con relatos personales y enseñanzas de grandes maestros, este libro se convierte en un faro para aquellos que buscan serenidad y plenitud en medio de la vorágine de la vida moderna. Paz interior en la vida cotidiana es más que un libro, es una invitación a redescubrir la calma y la paz que siempre han estado presentes en nuestro interior. Una lectura esencial para cualquier buscador espiritual que desee encontrar la paz y la armonía en cada momento de su existencia.

AUTOR

Marc Rovira Atencia es un autor comprometido con la exploración de la no dualidad y la paz interior. Su viaje espiritual comenzó a una temprana edad, impulsado por preguntas profundas sobre la esencia de la vida y nuestra interconexión con el universo. A lo largo de los años, Marc ha estado con diversos maestros espirituales de Oriente y Occidente, integrando enseñanzas que han transformado su vida y su comprensión del ser. Además de su profundo interés en la filosofía advaita y otras tradiciones no duales, Marc ha sido traductor para el reconocido maestro espiritual Wayne Liquorman, facilitando la difusión de sus enseñanzas a una audiencia global. Esta experiencia le ha permitido profundizar en su propio camino y compartir sabiduría con otros buscadores. En Paz interior en la vida cotidiana, Marc comparte su comprensión y experiencia personal, ofreciendo una guía sincera y accesible para aquellos que desean encontrar serenidad y plenitud en su vida diaria. Su enfoque libre de dogmas y su capacidad para conectar con los lectores hacen de este libro una herramienta valiosa para la transformación personal.