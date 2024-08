Cinco trucos de Canva para ser más productivo este verano

En el entorno laboral actual, es esencial crear contenido visual atractivo para comunicar ideas con eficiencia y captar la atención del público. Sin embargo, actualmente esto ya no depende exclusivamente del equipo de diseño, ya que todo el personal siente la necesidad de comunicar sus ideas, tanto de forma interna, en sus empresas, o externa, con sus clientes.



Al llegar el verano y reducirse el personal en la oficina debido a las vacaciones, es necesario disponer de herramientas que permitan ganar productividad y simplificar cualquier tarea. De hecho, según el Visual Economy Report de Canva, el 76% de las personas en puestos de liderazgo en España afirma que la comunicación visual ha aumentado el rendimiento empresarial. Como consecuencia, el 70% está invirtiendo más en herramientas de comunicación visual con tecnología de IA en comparación con el año 2023.

Canva, la única plataforma de comunicación visual todo en uno del mundo, ofrece herramientas y funciones para crear contenido visualmente atractivo de forma eficiente para ahorrar tiempo y ganar productividad. Independientemente de si es para una persona especialista en marketing, ventas, creación de contenido o recursos humanos, o bien para una persona autónoma al frente de un emprendimiento, Canva ofrece cinco trucos con los que revolucionar su forma de trabajar, mejorar la calidad de sus diseños y aumentar su productividad.

1. No hace falta empezar de cero: aprovecha los Kits de Trabajo y ahorra muchísimo tiempo

Con los Kits de Trabajo de Canva, la comunicación visual está al alcance de todo el mundo, no solo del equipo de diseño. Cada kit incluye una diversidad de productos, plantillas y recursos adaptados a las necesidades de los equipos de marketing, recursos humanos, ventas y creación de contenido, por lo que ya no tendrás que empezar todo de cero. Eso es cosa del pasado. Los kits ofrecen plantillas y recursos para presentaciones, videos y posts para redes sociales. Puedes personalizar todo en muy pocos pasos.

2. Ya no más reuniones: graba tus presentaciones

La función “Grabar y presentar” de Canva te permite grabar tus presentaciones como si estuvieras en una reunión. Es ideal cuando quieres irte de vacaciones y dejar lista tu presentación, o bien cuando es difícil coordinar un día y horario con distintos equipos.

Después de grabar tu presentación, puedes generar un enlace para compartir con quienes quieras. Cuando alguien accede a tu presentación a través del enlace, te verá presentando en primer plano junto con las diapositivas. Es posible pausar el video y volver a reproducirlo en cualquier momento, así como revisar los puntos más destacados.

3. Crea diseños fieles a tu negocio con Kit de Marca

Una marca es fácil de reconocer por sus colores, imágenes y fuentes. El Kit de Marca te permite almacenar todos tus recursos en un solo lugar. Una vez que hayas configurado tu kit, cualquier persona autorizada puede acceder a las fuentes, los logos, los colores, los iconos, las imágenes, las ilustraciones y las plantillas prediseñadas de la marca sin salir del editor de Canva. Tanto si trabajas en el departamento de redes sociales como en el de comunicación interna, tienes a tu alcance todo lo que necesitas para crear diseños fiables, profesionales y fieles a tu marca en pocos clics.

4. Convierte texto y datos en imágenes y gráficos en pocos pasos

Con “Autodatos”, puedes crear informes y presentaciones de forma automática integrando datos de diferentes fuentes en un solo clic. También puedes importar datos en Canva usando fuentes de terceros, como Salesforce y MLS (Multiple Listing Service), para rellenar de forma automática cualquier diseño con imágenes y texto, y crear contenido personalizado a gran escala.

Además, con la función de texto a ilustración disponible en Multimedia Mágico, es muy fácil crear elementos gráficos únicos, como iconos o ilustraciones, para destacar cualquier diseño.

5. Trabaja en equipo en tiempo real con Canva

Gracias a las funciones de colaboración de Canva, equipos de todo el mundo pueden trabajar de forma colaborativa y diseñar contenido atractivo de forma eficiente y creativa.

De hecho, una investigación global de Canva realizada en colaboración con Harvard Business Review Analytic Services revela que las técnicas más utilizadas por las personas en puestos directivos para potenciar la creatividad son las plataformas colaborativas (65%), la comunicación visual (64%) y las herramientas de visualización de datos (56%). La colaboración potencia el proceso creativo al permitir un intercambio fluido de ideas, perspectivas y enfoques innovadores.

Entre las funciones de colaboración de la plataforma, podemos destacar Canva Docs, el potente editor de documentos online. Ahora, en Canva, es posible supervisar los cambios y editar cualquier documento en equipo. Canva Docs permite ver sugerencias de edición y bocetos de documentos que ayudan a visualizar conceptos. También es posible agregar y ver comentarios para agilizar la comunicación.

“Con Canva, los equipos pueden maximizar la productividad, mejorar la calidad del diseño y colaborar más que nunca. Ya sea para crear materiales de marketing, presentaciones de ventas o contenido para redes sociales, Canva ofrece a todos, independientemente de sus habilidades de diseño, herramientas fáciles de usar para convertir las ideas creativas en realidad”, afirma Jorge Bestard, Head of EMEA Sales de Canva. “En la actualidad, más del 90% de las empresas de la lista Fortune 500 utilizan Canva. Estas empresas han conseguido ahorrar hasta 1,7 millones de dólares en tres años, aumentando el número de diseños creados en un 60% y reduciendo los costes de diseño en un 66%. La necesidad de una plataforma de comunicación visual sencilla y todo en uno en el trabajo está en su punto más alto, algo que estamos viendo de primera mano en Canva”.