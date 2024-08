LiberExpress cierra alianzas estratégicas con empresas en Argentina y México

·Nace en 2021 para dedicarse a la fabricación de libros de uno en uno, ajustada a la demanda a tiempo real, sin stock, en un modelo más sostenible y de baja huella de carbono.

·Ha cerrado alianzas estratégicas en México y Argentina para crecer fuera de España.

·Contempla incluir catálogo en otros idiomas de Europa e India.

·A medio plazo recurrirán a financiación externa.

Madrid, 9 de agosto de 2024. LiberExpress, distribuidor de libros en POD (Print On Demand), ha superado la fase del early stage y está en fase de consolidación. El objetivo de la empresa es conseguir catálogo de relevancia de editoriales prestigiosas, así como volumen de catálogo generalista de otras editoriales. La mayor parte de sus libros son en español y sus clientes son editoriales españolas y latinoamericanas. Sin embargo, su plan estratégico contempla incluir catálogo en otros idiomas procedente de Europa e India.

LiberExpress acaba de cerrar importantes alianzas estratégicas en México y Argentina, que “nos permite ofrecer a los clientes la posibilidad de internacionalizar sus ventas en estos países en un modelo muy eficiente y sin riesgo financiero”, explica Luis Hedo, CEO Grupo Gómez Aparicio. Además, “somos conscientes de que sólo conseguiremos una posición relevante en el mercado si realizamos una inversión fuerte y constante en marketing, así como en nuevos desarrollos, principalmente automatización y mejora de procesos y nuevos servicios. Para ello, es muy posible que necesitemos financiación externa a medio plazo”, concluye Luis Hedo.

Acuerdos en Argentina y México Los acuerdos están destinados a la distribución del catálogo de LiberExpress en los dos países, pudiendo ofrecer todos los títulos que tienen los clientes de la española en las librerías mexicana y argentinas. De esta manera, todos los libros del catálogo de LiberExpress, pueden ser distribuidos en modelo de POD, sin necesidad de stock y mejorando la cadena de suministro. En México, han llegado a un acuerdo con Gandhi, la mayor cadena de librerías, con más de 50 establecimientos. Actualmente, están apostando por el ecommerce teniendo mayor penetración de venta en el país. La impresión se realiza en México con su socio local, lo que permite mejorar la agilidad, reduciendo la huella de carbono y apostando por la producción local.

En Argentina, el acuerdo se ha materializado con una importante imprenta local de POD, gracias a la cual podrán estar conectados con más de 600 librerías, entre las que se encuentran la cadena Jenny y El Ateneo.

Arantxa Mellado, CEO de LiberExpress, detalla que, “nuestra estrategia es tender un puente directo con el continente americano a las editoriales españolas para que puedan vender en Latinoamérica de una manera eficiente y sin riesgos”.

Acerca de LiberExpress LiberExpress es un distribuidor de libros en POD (Print On Demand) que nace en 2021 como spin off de LiberDigital, empresa del Grupo Gómez Aparicio, dedicado a la fabricación de libros (impresión y encuadernación). Surge del encuentro de cuatro profesionales con amplia experiencia en la producción de libros impresos y su cadena de suministro, que se unen para aprovechar una nueva demanda del sector editorial: la producción de libros eficiente y ajustada a la demanda, en un modelo más sostenible y de baja huella de carbono. Luis Hedo, José Antonio Mora y Enrique Díaz ya eran socios en LiberDigital, cuyo principal proveedor de maquinaria es Canon, con quien Arantxa Mellado, actual CEO de LiberExpress, colaboraba como consultora en la realización de proyectos de aplicación de la impresión digital a modelos de negocio editoriales. Los cuatro comparten la idea de que el futuro de la industria del libro está en la racionalización de las tiradas y en un flujo más eficiente de la distribución de libros.

LiberExpress distribuye los libros virtualmente en las librerías españolas, de las que reciben los pedidos. Trabaja sin stock físico y solo imprime el libro cuando se produce una venta, entregando en 72 horas desde la recepción del pedido. Este modelo de distribución es la forma más eficiente, económica y segura de vender los libros del fondo editorial y las novedades extranjeras. El proceso se realiza a través de una plataforma que conecta las librerías con una fábrica preparada para imprimir y encuadernar libros de uno en uno y después servir a la librería o por dropshipping a casa del cliente final. La editorial puede ver a tiempo real como se venden sus libros en el dashboard.