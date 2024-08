AT-CASH ONE aumenta la seguridad y el control del efectivo en los comercios

Una de las acciones que ameritan mayor resguardo en los comercios es la gestión del efectivo y de las transacciones electrónicas que se producen durante su actividad diaria. En ese sentido, la empresa española Automated Transactions ha posicionado en la Península Ibérica un sistema rentable y práctico para aumentar la seguridad y el control del dinero en los negocios mediante la instalación de las máquinas AT-CASH ONE.

Estos equipos logran reducir el manejo de efectivo por parte del personal de los establecimientos y contabilizar automáticamente cada transacción, con base en un procedimiento de autocobro muy sencillo que cuenta con una disponibilidad de 24/7.

Minimizar riesgos La contabilización automática representa un control total del efectivo y menores riesgos de robos o fraudes internos. Además, los negocios aumentarán su eficiencia al operar de manera ininterrumpida sin contratar personal adicional. Los interesados en conocer con precisión el funcionamiento de las máquinas de autocobro pueden solicitar una demostración, contactando al equipo técnico desde las páginas web de Automated Transactions y AT-CASH ONE.

Los sistemas de cobro automático son fáciles de usar e higiénicos. Cada máquina AT-CASH ONE tiene una capacidad de almacenamiento de 1.500 monedas y un cajón para 500 billetes. El dinero es recibido o entregado en tiempo récord, con capacidad para detectar monedas o billetes falsos sin supervisión humana.

Diseño compacto y transacciones sin errores Con un diseño compacto y funcional, las máquinas de cobro automático se adaptan a cualquier espacio de un establecimiento comercial. Asimismo, estos cajones inteligentes controlan y reportan diariamente las transacciones que se ejecutan de forma rápida, sin errores y de tal manera que se observe un aumento en las ventas.

Además, como una de las empresas líderes del mercado español y portugués en la disposición de sistemas de máquinas desatendidas, Automated Transactions ofrece en su página web una gran variedad de componentes específicos para sus productos, entre los que, además de las AT-CASH ONE, se encuentran las máquinas recreativas, de vending, sistemas de ticketing para transporte y parquímetros.

Enfocada en proporcionar soluciones personalizadas, la empresa ejecuta proyectos llave en mano a los comercios mediante el desarrollo de hardware, software y fabricación integral de los equipos. La calidad de los monitores, impresoras, accesorios, lectores de billetes, selectores de monedas, desviadores y hoppers permite la seguridad y el control del efectivo de manera permanente, así como una mayor precisión en información sobre pagos con tarjeta de crédito o con pago móvil.

En definitiva, Automated Transactions ha ganado prestigio y liderazgo en el sector de máquinas de autoservicio en toda España y Portugal, gracias a sus innovaciones tecnológicas de alta fiabilidad, con una excelente relación calidad/precio.