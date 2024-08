Todas las claves de la medicina pericial, por la doctora Begoña López

El perito médico desempeña un papel crucial en la intersección entre la medicina y el ámbito legal. Su figura es esencial en los procedimientos judiciales, ya que proporciona evaluaciones y dictámenes especializados sobre aspectos médicos en casos judiciales. La relevancia de su trabajo radica en su capacidad para traducir complejos conceptos médicos a términos comprensibles para jueces, abogados y otros profesionales del derecho, facilitando así la resolución de conflictos legales que involucran cuestiones de salud. Estos expertos actúan en una variedad de contextos, desde accidentes laborales y de tráfico hasta casos de negligencia médica, temas penales o civiles de diferentes índoles.

Desde el Centro Médico Tuset 34, la Dra. Begoña López, experta en Medicina del Trabajo y perito acreditada en Medicina Pericial y Evaluadora por el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, comparte en una entrevista su perspectiva sobre el rol de la medicina pericial y su experiencia en esta área. Además, en su currículum destacan diversas subespecialidades que enriquecen su conocimiento en los ámbitos laboral y jurídico: Máster en Salud Laboral por la Universidad Pompeu Fabra; Máster en Medicina Evaluadora y Peritaje Médico por la Universidad de Barcelona; Máster en Prevención de Riesgos Laborales, con especialidad en Higiene Industrial, Seguridad, Psicosociología y Ergonomía, por la Universidad del Transatlántico Médico; y Máster en Medicina Estética por la Universidad de Barcelona.

La combinación de estas especializaciones permite a la Dra. López ofrecer una visión integral y especializada, tanto en el ámbito médico como en el pericial, aportando un valioso conocimiento que contribuye a la adecuada resolución de casos en el entorno judicial.

¿Qué es la medicina pericial? La medicina pericial es una disciplina que se sitúa en la intersección entre la medicina y el derecho. Su objetivo principal es aplicar los conocimientos médicos para resolver cuestiones de índole legal, proporcionando pruebas y evaluaciones científicas que ayudan a esclarecer hechos en los procesos judiciales.

La intervención de un médico pericial es esencial en diversas situaciones donde se requiere una evaluación médica objetiva y especializada para resolver cuestiones legales. Algunas de las situaciones más comunes incluyen: accidentes de tráfico, accidentes laborales, casos de negligencia médica, investigaciones, litigios civiles, seguros e indemnizaciones, incapacidades y pensiones; y casos de agresiones y violencia.

Beneficios de contar con un médico pericial experto La participación de un médico pericial puede ayudar al paciente a tener una evaluación médica más precisa y detallada, ordenando toda la información médica y destacando lo más relevante o incapacitante dentro del ámbito laboral para poder optar a una prestación económica. Además, el perito médico es el encargado de traducir conceptos médicos complejos en términos comprensibles para jueces, abogados y otras partes no médicas, facilitando la comprensión de los aspectos médicos más significativos.

La parte más importante de la medicina pericial es que las valoraciones y conclusiones que realizamos, están respaldadas por la evidencia médica científica, lo que da solidez a nuestros informes y su posterior defensa judicial.

Motivación y trayectoria de la Dra. Begoña López Al realizar durante cuatro años la especialidad en Medicina del Trabajo, roté por diferentes servicios médicos e instituciones como el ICAM/SGAM, interesándome particularmente por el ámbito de las incapacidades laborales y la valoración del daño corporal.

Desde el año 2018, colaboro con Servicios de Prevención de Riesgos Laborales para mantenerme vinculada a mi especialidad de Medicina del Trabajo y tener una visión amplia y actualizada de todas las partes implicadas: empresas, trabajadores, riesgos laborales, entre otros.

Además, desde ese mismo año, ejerzo como perito médico en los juzgados de toda Cataluña y España, realizando una media de entre tres y cinco ratificaciones judiciales semanalmente.

He tenido que aprender que, dentro de mi vocación como médico, no soy la persona que cura a los pacientes. No los trato ni realizo su seguimiento médico, y esto fue difícil de asimilar al principio, especialmente considerando la formación paternalista que recibí en la universidad. Sin embargo, mi ayuda a los pacientes va más allá. A lo largo de estos años, he sentido que les brindo una ayuda única que ningún otro especialista podría ofrecer debido a su desconocimiento del ámbito pericial. Ver cómo los pacientes se sienten comprendidos y apoyados a través de los informes periciales y la defensa jurídica que hago de ellos es sin lugar a dudas, la parte más reconfortante de mi trabajo.

Guardo un buen recuerdo de muchos pacientes que, posteriormente, me han recomendado a otras personas en situaciones complejas, han fomentado mi colaboración con diversas Asociaciones, e incluso han surgido relaciones de amistad a posteriori.

Desafíos del médico pericial Según la doctora López, "es fundamental acompañar al paciente y ofrecerle apoyo anímico durante el agotador trámite judicial. Por eso, desde la primera toma de contacto, intento brindarles la máxima información posible sobre mi trabajo. Esto incluye explicarles cuál es mi rol y cómo les ayudaré en el procedimiento judicial como médico".

Además, admite que se enfrenta al desafío continuo de mantenerse actualizada en todas las patologías médicas relevantes y sus opciones terapéuticas. "Esto es crucial para evaluar adecuadamente si ha habido un agotamiento de las opciones terapéuticas y si podemos considerar la existencia de secuelas funcionales de las enfermedades".

Por último, considera que otro gran reto a considerar es intentar ser lo más didáctico posible al redactar los informes periciales y en su posterior defensa en los juzgados.

Servicios de medicina pericial en el Centro Médico Tuset 34 Desde el Centro Médico Tuset 34, ofrezco mis servicios como perito médico para atender a todos los pacientes que puedan necesitar mi apoyo. Ya sea para una visita médica destinada a evaluar lesiones o plantear una incapacidad, o para casos más avanzados en colaboración con abogados. Preparo informes periciales y ofrezco defensa jurídica especializada.

Plazos de entrega de informes médicos-periciales El plazo de entrega a menudo está determinado por los tiempos judiciales, a los cuales debemos ajustarnos. Sin embargo, es crucial iniciar la relación con el paciente lo antes posible para poder ayudarle y aconsejarle sobre cómo objetivar sus secuelas e incluso considerar las pruebas complementarias que pueda necesitar en el procedimiento judicial. Mi experiencia en los juzgados me ha enseñado qué pruebas e informes son más favorables de cara a un juicio.

En conclusión, la medicina pericial se erige como un factor determinante para el sistema legal, aportando evidencia científica y objetiva en la resolución de disputas relacionadas con la salud. En este sentido, contar con profesionales de amplia trayectoria como la Dra. Begoña López es una excelente opción para cualquier proceso judicial relacionado con la salud. Se trata de acelerar la defensa de los derechos y conseguir la verdad y la justicia en el ámbito legal.