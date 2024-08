Más de la mitad de los problemas de los viajeros este verano estarán relacionados con asistencias médicas

En lo que se lleva de año ya se ha realizado un 58% de peticiones de turistas españoles relacionadas con la salud; le siguen las demoras en la salida del avión (11%), los robos y daños al equipaje (8%) o los retrasos de más de 12 horas en entrega de maletas (7%)

Estos datos se incluyen en el Informe “Datos y tendencias para viajar seguro en 2024”, elaborado por ARAG y IATI Seguros

¿Qué se debe hacer si uno se pone enfermo o tiene un accidente en el extranjero durante las vacaciones? Es en lo último que se quiere pensar cuando se organiza un viaje, pero es algo más común de lo que se cree. Los problemas de salud son los incidentes más habituales cuando uno sale de casa. En concreto, más del 58 por ciento de las atenciones realizadas por el seguro de viaje en el primer cuatrimestre del año se debió a este motivo, según el Informe “Datos y tendencias para viajar seguro en 2024”, elaborado recientemente por IATI Seguros y ARAG. Muy por detrás se sitúan las demoras en la salida del avión con un 11 por ciento, los robos y los daños al equipaje con un 8 por ciento, los retrasos de más de 12 horas en la entrega de las maletas con un 7 por ciento y la repatriación con un 5 por ciento.

A pesar de estas asistencias médicas o sanitarias en el extranjero, la gran mayoría suelen resolverse en el mismo día. Es decir, el 96 por ciento de los casos suelen ser visitas de urgencia, visitas de seguimiento, rehabilitación, atención médica, dentista y telemedicina. Y el 4 por ciento restante se deben a motivos de hospitalización y operación y que se prolongan en el tiempo hasta que se produce el alta hospitalaria del asegurado o hasta que pueda ser repatriado hasta su domicilio para continuar allí con los cuidados necesarios.

El 60 por ciento de los españoles que viajan y contratan un seguro con IATI suelen hacerlo cuando viajan fuera de Europa, algo lógico, ya que no hay ningún tipo de convenio de cobertura médica fuera de las fronteras europeas. Pese a ello, más del 38 por ciento de las personas que viajaron por el continente europeo durante el año pasado contrataron un seguro de viaje para ampliar las coberturas que no cubre la Tarjeta Sanitaria Europea.

Tailandia, Indonesia y Estados Unidos son los países con más expedientes médicos de los viajeros con pólizas de IATI, con un 16%, 12% y 9% respectivamente, y la mayoría se suelen gestionar a través de WhatsApp o correo electrónico. El chat médico es el más completo del sector con videollamada, especialidad de ginecología y pediatría, y además se puede consultar 72 horas antes de la salida del viaje.

Por su parte, los países a los que más se viaja asegurado, destaca Estados Unidos (11%), donde una asistencia sanitaria puede llegar a costar más de 70.000 euros y una visita a urgencias con un TAC y una analítica más de 4.000 euros. A EEUU, le sigue Marruecos (8%), Reino Unido (4%), México (2%), Cuba (2%) y Turquía (2%).

“Estamos acostumbrados a un sistema sanitario que, si bien no es perfecto, es de una altísima calidad. Pero cuando decidimos cruzar las fronteras podemos encontrarnos con sistemas con carencias o países que solo ofrecen una asistencia aceptable en centros privados y tras pagar por adelantado. Por eso, contratar un buen seguro de viajes es imprescindible a la hora de organizar un viaje”, explica Alfonso Calzado, CEO de IATI Seguros.

Ya sea porque se viaja a países con recursos, pero con un precio de sanidad muy elevado o a países sin recursos donde lo que resulta más costoso es dirigirse hacia zonas con mejor infraestructura, el seguro de viaje se convierte en un buen aliado. “Se recomienda a todos los viajeros que siempre contraten un seguro acorde a las características de su viaje y que ofrezca coberturas completas para todos los miembros de la familia. Adquirir un seguro de viaje es un trámite rápido y económico, y asegura disfrutar sin contratiempos y con tranquilidad de las merecidas vacaciones”, concluye Raúl Pérez, director de Negocio de Asistencia en Viaje de ARAG.

Acerca de ARAG ARAG es una empresa de origen alemán con cerca de 90 años de experiencia en el mercado, líder del sector de los seguros de Asistencia en Viaje y Defensa Jurídica en España.





Acerca de IATI Seguros IATI es la empresa líder en España de venta de seguros de viaje online.





