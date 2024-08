Gloria Ramos, experta en feng shui, portada de agosto de la revista 'Actualidad del Emprendedor'

La canaria, fundadora de la Escuela Profesional que lleva su nombre y autora del libro 'Feng Shui: una profesión emergente', explica su trayectoria en una entrevista en la que desvela las claves del éxito de su obra, que recientemente alcanzó el estatus de best seller en Amazon con más de 1200 libros vendidos en tan solo una semana Gloria Ramos, uno de los principales referentes del feng shui en habla hispana a nivel mundial, ocupa la portada de agosto de la revista Actualidad del Emprendedor, que ofrece una entrevista a la canaria en la que habla, entre otros asuntos, de su trayectoria profesional, así como del éxito obtenido por su libro 'Feng Shui: una profesión emergente'. Una obra que recientemente alcanzó el número 1 en Amazon gracias a vender en una semana más de 1200 copias.

"La energía es información" es el título; un mantra que Ramos repite a lo largo de toda la entrevista. "A través del feng shui se analiza la información energética que tienen los espacios y se reorganiza para que las personas estén más tranquilas, más relajadas, en armonía; entendiendo por armonía encontrar estabilidad en todos los aspectos de la persona: salud física, mental, relaciones, trabajo, economía, etc.", explica.

Experta en diseño de interiores y máster en decoración e interiorismo, reconoce que fue en 2008, a raíz de una mudanza, cuando descubrió el feng shui y tuvo claro que sería a lo que se iba a dedicar en adelante. En la entrevista, Ramos da la clave de lo que consiste su trabajo: "Se trata de neutralizar los efectos de las zonas negativas que toda casa tiene y activar las positivas".

Para ello, se emplean diversas "herramientas" como "la distribución y orientación de los elementos, la luz y la información energética de las personas que la habitan".

Un reto muy atractivo

La autora de 'Feng Shui: una profesión emergente' es, además, fundadora de la Escuela Profesional que lleva su nombre. A través de ella imparte cursos y másters profesionales y ofrece asesoría personalizada relacionada con esta disciplina en diversas áreas. En este sentido, Ramos confiesa a Actualidad del Emprendedor que su reto es "acompañar a otros a que puedan vivir de expandir esta disciplina maravillosa y divulgar la verdadera cultura del feng shui".

Con su libro quiere también transmitir que "es posible dedicarse profesionalmente al feng shui, ser muy bueno, muy respetado y vivir muy bien de ello". La canaria cierra su entrevista en Actualidad del Emprendedor con una frase motivadora que puede sonar a tópico, pero que resulta tan contundente como real: "Si tienes un sueño, no te pares".