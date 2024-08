Radiadores Ecofluid, una alternativa ecológica frente a los emisores tradicionales en administraciones públicas

En el entorno global actual, la sostenibilidad es un tema esencial en múltiples organizaciones y empresas. En particular, este es un aspecto central de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

El 24 de mayo de 2022, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional estatal.

El plan tiene como objetivo racionalizar el uso de energía en los edificios e instalaciones administrativas y servir de modelo a otras administraciones públicas y entidades privadas para obtener un ahorro en la factura eléctrica y contribuir al refuerzo de la seguridad energética del país.

Por este motivo, diversas compañías comprometidas con la eficiencia energética se han dado a la tarea de desarrollar dispositivos más ecológicos, ofreciendo alternativas de bajo impacto medioambiental para la calefacción de hogares, negocios, industrias e, incluso, entes estatales.

A propósito de esto último, la compañía española Bastilipo ha anunciado que las administraciones públicas licitarán la gama de radiadores Ecofluid. Estos equipos se caracterizan por su bajo consumo eléctrico y por no contaminar las fuentes acuíferas una vez acabado la vida útil del producto.

Radiadores de bajo consumo en las administraciones públicas Cabe destacar que Bastilipo se ha forjado una gran reputación en toda España como productor de radiadores y emisores eléctricos desde el año 1981. Desde entonces, esta empresa ha mantenido un esfuerzo constante por evolucionar y atender las demandas de los nuevos tiempos en relación con la calidad y la ecología.

En lo concerniente a la posibilidad de que las administraciones públicas españolas incorporen en sus licitaciones la gama Ecofluid, Bastilipo explica que hasta ahora este tipo de productos de bajo consumo no se consideraban en los procesos de licitación.

Esto se debe a que muchas de estas instituciones desconocían que existiera en el mercado una gama de artefactos que permitiera calefaccionar los espacios de manera ecoamigable y sostenible. No obstante, unos meses atrás la compañía informó a las administraciones acerca de las soluciones de la línea Ecofluid. Puntualmente, las presentó como una alternativa eficiente y apropiada en contraste con los radiadores convencionales que siguen instalados en múltiples oficinas públicas, generando altos niveles de contaminación y de consumo eléctrico.

Gracias a esta presentación, las administraciones públicas de España ahora comprenden que existen opciones de calefacción que se ajustan a las exigencias actuales de eficiencia energética y que son producidas en el país.

Ventajas de la gama Ecofluid La gama de radiadores Ecofluid ofrecida por Bastilipo funciona con un fluido de última generación, denominado H₂O Natural Liquid patentado en España. Se trata de un producto biodegradable que sustituye el aceite mineral del interior de radiadores. Además, este fluido térmico ecológico consigue un extra de bajo consumo, pudiendo ahorrar el doble que cualquier equipo con aceite mineral, dependiendo del modelo. Esto equivale a un ahorro aproximado de 50 % de energía.

Al mismo tiempo, la gama alta de radiadores cuentan con conexión wifi y son compatibles con Alexa y Google Home. Otra ventaja es que se pueden programar de manera diaria y semanal desde una aplicación móvil. Asimismo, los radiadores cuentan con sistemas de seguridad contra el sobrecalentamiento y anti-quemaduras por contacto.

Para finalizar, cabe destacar que Bastilipo ofrece emisores Ecofluid que se adaptan a diferentes necesidades.