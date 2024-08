​Empieza la universidad con buen pie con estos cinco consejos

Iniciar la universidad es una de las etapas más emocionantes y transformadoras en la vida de cualquier joven. Sin embargo, también es un periodo lleno de incertidumbres y desafíos que pueden resultar abrumadores. Según un estudio del Ministerio de Universidades, en el curso académico 2022-2023, alrededor de 220 mil nuevos estudiantes universitarios se matricularon, y se espera que esta cifra aumente en el presente año. Este nuevo comienzo, aunque lleno de oportunidades, puede generar estrés y ansiedad en muchos estudiantes.



De hecho, una encuesta realizada por Nido Living, el principal operador y gestor de residencias de estudiantes y flex living en Europa, revela que el 37% de los estudiantes en España sufren de estrés o ansiedad. Para enfrentar este escenario y minimizar estos sentimientos, Nido Living ha decidido compartir cinco consejos esenciales para quienes están por iniciar su etapa universitaria. Estos consejos no solo buscan facilitar la adaptación a la vida universitaria, sino también garantizar una experiencia enriquecedora y satisfactoria.

1. Construye una buena red de apoyo

Durante la universidad, especialmente al principio, es común experimentar pensamientos negativos, estrés o ansiedad. La clave para afrontar estos momentos es contar con una red de apoyo que pueda escuchar y brindar consejo cuando sea necesario. Tener amigos, familiares o compañeros de clase que puedan ofrecer apoyo emocional puede marcar una gran diferencia en la experiencia universitaria. "En Nido Living, fomentamos la creación de comunidades sólidas y de apoyo entre nuestros residentes", comenta Blanca Medina, Residence Manager de Nido Príncipe Pío en Madrid.

2. Elige un lugar con muchas facilidades

Si además de comenzar la universidad te mudas a una nueva ciudad, es crucial escoger un buen lugar donde vivir. Las residencias estudiantiles y los centros flex living ofrecen seguridad en un entorno inicialmente desconocido. Estos lugares suelen proporcionar servicios como catering, gimnasio y salas de estudio, ideales para conocer a otros estudiantes y adaptarse a la nueva ciudad. Nido Living, por ejemplo, no sólo ofrece estos servicios, sino que también organiza eventos y actividades sugeridas por los propios residentes. Con sedes en Madrid, Valencia y Sevilla, así como en varios países europeos, Nido es una excelente opción, incluso para quienes planean realizar un Erasmus. "Queremos que nuestros residentes se sientan como en casa desde el primer día", añade Medina.

3. Organízate desde el primer día

Desarrollar habilidades organizativas desde el principio es fundamental. Cada asignatura tiene sus propias evaluaciones y fechas importantes que debes conocer para evitar la acumulación de trabajo. Además, si te mudas a otra ciudad, necesitarás organizarte con las tareas del hogar. "En todas las propiedades de Nido en España, la limpieza de las habitaciones y el cambio de sábanas están incluidos en el alquiler para que los residentes puedan centrarse en sus estudios. Ofrecen muchos espacios de estudio y co-working, además de amplias mesas de estudio en las habitaciones para crear el entorno de estudio ideal", explica Medina.

4. Aprovecha la oferta de actividades

La universidad ofrece una amplia gama de actividades extracurriculares que van más allá de la conocida tuna. Participar en deportes, debates y organizaciones estudiantiles no solo ayuda a desarrollar habilidades, sino que también es una excelente manera de conocer a personas con intereses similares. "En Nido Living, organizamos diversas actividades y eventos para que los estudiantes puedan integrarse y disfrutar de su tiempo libre", afirma Medina.

5. Recuerda que es normal tener dudas

Es común no estar completamente satisfecho con la carrera elegida. Las decisiones académicas no son definitivas, y es normal cambiar de dirección si es necesario. Las aulas están llenas de personas que han cambiado de carrera o que han decidido estudiar más tarde por diversas razones. Cada uno tiene su propio camino y ritmo, y es importante recordar que siempre hay tiempo para rectificar y cambiar de rumbo. "En Nido Living, apoyamos a nuestros residentes en cada paso de su camino académico y personal, recordándoles que es normal tener dudas y, la importancia de la comunicación con amigos y familia en estos casos", concluye Medina.

En ese sentido, el operador de residencias de estudiantes ha puesto en marcha un ‘Centro de Bienestar’ online con recursos útiles para los residentes, desarrollados en colaboración con la Doctora Tara Quinn-Cirillo, psicóloga orientadora.