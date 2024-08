Impacto de Los JJOO de París 2024 analizado por tres expertos a nivel económico, social y medioambiental

Juan Díaz del Río, Rafael Damborenea e Irene Alonso, todos ellos profesores en la escuela de negocios EUDE Business School analizan el impacto de los Juegos Olímpicos en la capital gala a nivel económico, social y medioambiental.

Esta semana comienza uno de los eventos deportivos más esperados a nivel mundial: los Juegos Olímpicos de París 2024. Más allá de las competencias y las medallas, este evento mueve miles de millones de dólares, impactando diversas industrias y economías a nivel global. Tres destacados expertos, profesores de EUDE Business School, analizan el impacto de los JJOO en las áreas social, humano, económico y medioambiental.

Más allá del podio: Un negocio millonario 206 países y 10,500 atletas se dan cita del 26 de julio al 11 de agosto en la París, en lo que promete ser un evento histórico. Pierre de Coubertin, fundador de los Juegos Olímpicos modernos, revivió una competición desaparecida por más de quince siglos, y su visión ha dado lugar a un evento que congrega a la élite deportiva global y genera un impacto económico y cultural colosal. La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024 fue innovadora, ya que, por primera vez, no se celebró en un estadio. En su lugar, se transformó el paisaje urbano de París, utilizando el río Sena como el escenario principal. Este evento marca también un centenario olímpico, ya que París 2024 se celebra exactamente 100 años después de que la ciudad acogiera los Juegos en 1924. Se espera una afluencia masiva de entre 2.3 y 3.1 millones de visitantes, cuyo gasto agregado se estima en 2,600 millones de euros. A largo plazo, se prevé que el impacto económico total ascenderá a 10,700 millones de euros entre 2017 y 2034, de los cuales 3,500 millones provendrán exclusivamente del turismo.

Análisis Económico y Empresarial Rafael Damborenea, director del máster en finanzas de EUDE Business School, señala que los Juegos Olímpicos de París representan una gran oportunidad económica para la ciudad. Al igual que Barcelona en 1992, que vio beneficios económicos de más de 18.600 millones de euros tras una inversión de 6.700 millones, París busca un legado duradero con su inversión. De las 39 sedes olímpicas, 15 estarán en París, mejorando la calidad de vida urbana. La rehabilitación del río Sena costará 1.400 millones de euros y la Villa Olímpica, con una inversión de 2.000 millones, se transformará en un distrito urbano con 2.800 viviendas. Según el Centro de Derecho y Economía del Deporte de la Universidad de Limoges, el impacto económico se estima entre 6.700 y 11.000 millones de euros, con cada euro de gasto público generando tres de impacto económico. El 88% de los contratos han sido adjudicados a pymes francesas, y la inversión del comité organizador, infraestructuras y turismo son los principales motores del impacto económico.

“Los Juegos Olímpicos demandan una gestión ejemplar, involucrando liderazgo y la colaboración de diversas entidades y la ciudadanía”, apunta Juan Díaz del Río, Director Académico de EUDE Business School y profesor del Máster en MBA de la escuela. “La inversión en estos eventos es esencial, con un impacto positivo en las infraestructuras y la proyección mediática del país anfitrión”. Díaz del Río resalta la importancia del liderazgo en la gestión de los Juegos, conectándolo con un informe de AEDER y EUDE sobre competencias profesionales. En particular, la gestión de equipos y el liderazgo es la competencia más valorada al contratar trabajadores con experiencia, subrayando la importancia de estas habilidades en grandes eventos como los Juegos Olímpicos.

Compromiso medioambiental para mitigar la huella de carbono Irene Alonso es bióloga especializada en materia medioambiental. Los JJOO de París están buscando minimizar los impactos negativos tradicionales asociados a estos eventos deportivos, como la reducción de emisiones de CO₂ causadas por los desplazamientos. Es decir, mitigar la huella de carbono respecto a la edición anterior (Tokyo 2020). Para lograrlo, Alonso señala que utilizarán instalaciones existentes y temporales, construyendo solo tres nuevas sedes permanentes con principios de eficiencia energética. Además, será clave el fomento del uso de transporte público, bicicletas y vehículos eléctricos, priorizando energías renovables y gestión eficiente de recursos.

Por otro lado, toda la electricidad en las sedes será 100% renovable, y se implementarán sistemas de gestión de residuos para maximizar el reciclaje. Se ha desarrollado, asimismo, un plan de compensación de carbono que cuenta con proyectos de reforestación y conservación de ecosistemas. De esta forma, se podrán neutralizar las emisiones inevitables. Además, se realizarán campañas de concienciación sobre prácticas sostenibles, buscando que París 2024 sea un modelo de sostenibilidad y responsabilidad ambiental. Irene Alonso es, también, profesora del Área de Máster en Medio Ambiente de EUDE Business School.

Conclusión Los Juegos Olímpicos de París 2024 no solo serán un espectáculo deportivo global, sino también un motor de cambio económico, social y medioambiental. A medida que el mundo pone su mirada en París, se espera que los beneficios de estos Juegos se sientan mucho después de que la última medalla haya sido otorgada. La visión y los análisis de estos expertos subrayan la importancia de aprovechar esta oportunidad para generar un impacto positivo duradero en diversos ámbitos.

Para más información contactar con Corporate Communications & Public Relations miriam.martinez@eude.es | adrian.dineiro@eude.es | comunicacion@eude.es, www.eude.es Arturo Soria, 245, 28033, Madrid.