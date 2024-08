Eventim España lanza Entrada.Pass en el concierto de Ice NineKills: La entrada digital que reduce el fraude

Eventim España acaba de lanzar Entrada.Pass, una entrada digital que permite a los usuarios acceder al recinto con total seguridad evitando el fraude. El concierto de Ice Nine Kills, en la Sala Apolo de Barcelona, ha sido el primer evento en España mediante acceso con Entrada.Pass. Esta entrada digital se descarga en la aplicación móvil de entradas.com y puede compartirse a otros usuarios de forma segura y revenderse a través del portal oficial de reventa ética fanSALE En los últimos meses, nuestro país ha acogido numerosos conciertos de giras de artistas internacionales que han conseguido un sold out. La celebración de estos eventos coincide con un incremento en la reventa de entradas, que puede conllevar un aumento en las entradas fraudulentas.



Desde Eventim, se han puesto en marcha diversos procesos para combatir el fraude. Entre ellos, Entrada.Pass, una entrada digital que permite a los usuarios acceder al recinto con total seguridad, evitando las entradas fraudulentas.



Entrada.Pass permite el seguimiento de todas las actividades

El concierto de Ice Nine Kills (Doctor Music), celebrado hace unos días en la Sala Apolo de Barcelona, ha sido el primer evento en España mediante acceso con Entrada.Pass. Esta entrada digital se encuentra dentro del ecosistema de EVENTIM (entorno cerrado), lo que permite el seguimiento de todas las actividades. Los usuarios solo pueden acceder a Entrada.Pass a través de la aplicación móvil de entradas.com mediante un código QR, visible exclusivamente justo antes del evento, lo que garantiza una alta seguridad y evita las entradas fraudulentas.

Esta entrada digital, con el nombre de EVENTIM.Pass en el mercado alemán y brasileño, ya se ha lanzado en los conciertos de Taylor Swift y Ed Sheeran en Alemania, y en diversos eventos en Brasil como el Circo del Sol o el concierto de Mariah Carey.

Esta entrada digital puede revenderse de forma ética y segura a través de fanSALE

Entre sus múltiples mecanismos, Entrada.Pass puede compartirse a otros usuarios de forma segura o revenderse de forma ética a través del portal oficial fanSALE. Además, las entradas pueden invalidarse fácilmente en caso necesario. El comprador y titular actual de una Entrada.Pass siempre queda reflejado y puede ser informado mediante notificaciones push en la aplicación entradas.com y por correo electrónico con actualizaciones sobre el evento.



Entrada.Pass llega para reducir significativamente las entradas fraudulentas que suponen un grave perjuicio para todos los agentes de la cadena de valor: el usuario, la ticketera, el promotor y el artista.



Sobre Eventim España

Eventim España es la filial del grupo Internacional CTS Eventim, uno de los principales proveedores de soluciones tecnológicas para la venta de entradas y del entretenimiento en vivo. El grupo está presente en más de 25 países y se comercializan más de 300 millones de entradas al año con los sistemas de la empresa.



Entradas.com es el portal de venta oficial de Eventim España, donde se pueden adquirir entradas para teatro, música, exposiciones, deportes, cine y otros eventos.