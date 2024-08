El abandono de perros y gatos en España: una crisis que se agudiza con la llegada del verano

Con la llegada del verano, España enfrenta un problema recurrente y alarmante: el abandono masivo de perros y gatos. Según el estudio "Él nunca lo haría" de la Fundación Affinity sobre el abandono, la pérdida y la adopción de animales de compañía en España 2023, el abandono de estos animales continúa siendo una de las principales problemáticas de bienestar animal en el país.



Un panorama desolador

En 2023, cerca de 286.682 perros y gatos fueron recogidos por refugios y protectoras de animales en toda España. De esta cifra, 170.712 eran perros y 115.970 eran gatos. Estos datos se extrapolan a partir de una muestra representativa de 386 centros de acogida, lo que permite estimar la tasa de abandono y pérdida en 3.6 perros y 2.4 gatos por cada 1000 habitantes.

El estudio revela que las principales razones de abandono incluyen camadas no deseadas, pérdida de interés por el animal, problemas de comportamiento y el fin de la temporada de caza.



Estas razones reflejan una falta de compromiso y responsabilidad por parte de los tutores, quienes, al enfrentar dificultades, optan por abandonar a sus mascotas.

El impacto del verano en el abandono de animales

El verano es una época crítica para el abandono de mascotas. Durante estos meses, muchas familias españolas se van de vacaciones y, en lugar de buscar alternativas para el cuidado de sus animales, los abandonan. Esta práctica se intensifica en los meses centrales del año, coincidiendo con el periodo de mayor reproducción de los gatos, lo que agrava aún más la situación en los refugios.



Consecuencias del abandono

El abandono de animales no solo tiene consecuencias negativas para los propios animales, sino también para la sociedad. Los perros y gatos abandonados suelen vagar por las calles, lo que puede causar accidentes de tráfico, problemas de higiene y salud pública, y ataques a otros animales o incluso a personas. Además, los refugios y protectoras de animales a menudo se ven desbordados, lo que dificulta su capacidad para proporcionar una atención adecuada a todos los animales que reciben.



Medidas para combatir el abandono

Para hacer frente a esta problemática, es crucial implementar una serie de medidas tanto a nivel individual como institucional. A continuación, se presentan algunas estrategias clave:

1. Esterilización

La esterilización de mascotas es una de las medidas más efectivas para prevenir las camadas no deseadas. Según el estudio, más de la mitad de los gatos que llegan a los refugios son cachorros, resultado directo de la falta de control reproductivo. Con todo, es necesario que se consulte con un especialista sanitario y con un experto en comportamiento animal actualizado si, en cada caso particular, la esterilización está recomendada y de qué forma.



2. Identificación y registro

La identificación mediante microchip es fundamental para facilitar la recuperación de animales perdidos. El estudio indica que el 63% de los animales recogidos que llevaban microchip pudieron ser devueltos a sus familias. Sin embargo, la proporción de animales identificados que llegan a los refugios sigue siendo baja en comparación con la población general de mascotas.



3. Educación y concienciación

La educación sobre la tenencia responsable de animales es esencial para prevenir el abandono. Las campañas de concienciación deben enfocarse en informar a los tutores sobre las obligaciones y compromisos que implica tener una mascota, así como sobre las ventajas y responsabilidades de la adopción. Además, es importante desmitificar ciertas creencias, como la idea de que los animales adultos no pueden adaptarse a un nuevo hogar.





4. Fomento de la adopción

Promover la adopción de animales de refugios es una medida clave para reducir el número de animales abandonados. Los refugios deben recibir apoyo para mejorar sus instalaciones y servicios, facilitando el proceso de adopción y asegurando que las familias estén bien informadas y preparadas para recibir a una nueva mascota. Además, es fundamental crear incentivos y ayudas para la adopción de animales adultos y aquellos con necesidades especiales.

5. Legislación y políticas públicas

Es necesario reforzar las leyes y políticas públicas relacionadas con la protección animal. Esto incluye sanciones más severas para el abandono y el maltrato de animales, así como la implementación de programas de control de natalidad y campañas de educación en colaboración con entidades locales y nacionales. Además, se debe promover la colaboración entre refugios, protectoras y administraciones públicas para garantizar una respuesta coordinada y efectiva frente al abandono.

6. Apoyo a las entidades de protección animal

Las entidades de protección animal juegan un papel crucial en la atención y recuperación de animales abandonados. Es fundamental proporcionarles recursos y apoyo financiero para que puedan continuar su labor de manera efectiva. Esto incluye subvenciones, donaciones y programas de voluntariado que les permitan mantener sus operaciones y mejorar sus instalaciones.

Un largo camino por recorrer

El abandono de perros y gatos en España, especialmente durante los meses de verano, es una problemática grave que requiere una acción conjunta y decidida. A través de la esterilización, la identificación, la educación, el fomento de la adopción, la mejora de la legislación y el apoyo a las entidades de protección animal, es posible reducir significativamente el número de animales abandonados y mejorar su bienestar. La responsabilidad recae tanto en los dueños de mascotas como en la sociedad en su conjunto para garantizar un trato digno y responsable a los animales de compañía.



La lucha contra el abandono de animales es una tarea que nos involucra a todos. Solo a través de un esfuerzo colectivo podremos construir un futuro donde cada perro y gato tenga un hogar amoroso y seguro.