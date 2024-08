Fersay mejora sus cifras de ventas en un 8% durante el primer semestre del año

Los recambios para electrodomésticos han sido los productos más vendidos: piezas para lavadoras, frigoríficos, lavavajillas y hornos encabezan el ranking de ventas La empresa Fersay, distribuidora de recambios para electrodomésticos y electrónica, ha compartido una evaluación optimista de los primeros seis meses de 2024. A pesar de las previsiones del sector, la compañía ha registrado un desempeño positivo durante este periodo.

Fersay ha experimentado una ligera subida del 8% en sus cifras de ventas en comparación con el primer semestre de 2023. Este crecimiento, aunque modesto, es notable considerando el panorama general del mercado, que ha estado marcado por una reducción en el consumo de bienes electrónicos y electrodomésticos. Este resultado positivo confirma la eficacia de la estrategia implementada por la compañía en este entorno de incertidumbre en el consumo.

"El segundo semestre del año es tradicionalmente un periodo de mayor consumo en el sector electrodoméstico" ha afirmado Noelia Carrasco, directora de marketing de la compañía. En línea con esta tendencia y con los resultados del periodo analizado, Fersay anticipa que se mantendrá la tendencia al alza observada en el primer semestre. "La empresa se está preparando para maximizar las oportunidades de este periodo clave, reforzando su inventario, diversificando aún más sus productos y optimizando su cadena de suministro para satisfacer la demanda esperada en este periodo de mayor consumo", concluye Carrasco.

El otro éxito de la compañía es su enfoque al cliente y su capacidad de respuesta. Fersay, con un inventario total de 7 millones de piezas, suministra todos sus productos en menos de 24 horas a cualquier punto de España y Portugal.

Desempeño por categorías de producto

Al desglosar los datos por gamas de producto, Fersay ha identificado los recambios para electrodomésticos como los productos más vendidos. En este segmento, las piezas para lavadoras, frigoríficos, lavavajillas y hornos encabezan el ranking de ventas. Estos artículos han demostrado ser esenciales para los consumidores, quienes prefieren reparar sus electrodomésticos en lugar de reemplazarlos, una tendencia que ha favorecido a Fersay.

Además de los recambios, los accesorios con marca propia de Fersay también han mostrado un rendimiento destacado. Entre estos, los soportes de televisión, mandos, adaptadores y cables han sido particularmente populares. Estos productos no solo complementan la oferta principal de Fersay, sino que también han ayudado a consolidar la posición de la empresa en el mercado de accesorios para electrodomésticos y electrónica.

Una oferta compuesta por más de 150.000 referencias

El catálogo de Fersay incluye repuestos, consumibles y accesorios para electrodomésticos de las principales marcas del mercado, recambios para electrónica y una gama creciente de unos 300 productos de marca propia de pequeño aparato electrodoméstico y accesorios.

Esta oferta está dirigida tanto a clientes profesionales, cerca de 5.500 técnicos que compran principalmente los repuestos que necesitan para su trabajo, como a clientes finales que pueden encontrar en Fersay productos o accesorios que no requieren intervención técnica, como cajones de frigorífico, botelleros, cestos de lavavajillas, bolsas de aspiradora, cuchillas para robots de cocina, mandos a distancia, baterías, soportes para televisores, etc.

El concepto de negocio de Fersay responde a una necesidad existente en el mercado y se beneficia de la tendencia a reducir el consumo innecesario. Fersay unifica en un único establecimiento la venta de electrónica, repuestos para electrodomésticos y accesorios. En total, ofrece más de 150.000 recambios diferentes en stock, clasificados en tres grandes áreas, para satisfacer cualquier necesidad: recambios para gama blanca (lavadoras, frigoríficos, lavavajillas, microondas, cocción, etc.), recambios para gama marrón (televisores, DVD, sonido, vídeo, etc.), y pequeño aparato electrodoméstico (hornos, sandwicheras, planchas de vapor, cafeteras, secadores, etc.), entre los que se encuentran productos de marca propia.

Más información sobre Fersay

Fersay es una sociedad 100% española, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una facturación de 9M€ en 2023.

Parte de su éxito reside en la capacidad de adaptación a los cambios ha hecho que la empresa haya evolucionado desde proporcionar un servicio técnico de reparación, hasta la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar y el PAE, especializándose también en servicios logísticos para multinacionales, canjes de garantías y la gestión completa de la red de servicios técnicos.

Ante las nuevas tendencias de consumo familiar, la compañía Fersay no deja de ampliar su catálogo de productos de marca propia formado por repuestos, consumibles y accesorios para electrodomésticos de las principales marcas del mercado, recambios para electrónica y una gama, cada día más amplia, de unos 300 productos de marca propia de pequeño aparato electrodoméstico y accesorios.

