​Estas son las películas y series de moda de este verano en España

Dondever.com, el primer motor de búsqueda de contenidos audiovisuales para hispanohablantes, ha hecho públicas cuáles son las series y películas que más búsquedas están registrando este verano por parte de los usuarios españoles de entre los más de 70.000 contenidos que aglutina la plataforma.



Este verano, Del revés (primera parte), La Casa del Dragón, Los Bridgerton, The Boys y Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, en este orden, son los cinco contenidos con más búsquedas en Dondever.com entre los usuarios españoles.

Completan el ranking de contenidos de moda este verano, por este orden, Resident Evil: Venganza, Masters del Universo Revelación - Aftershow, Resident Evil: Apocalipsis, Minions: El origen de Gru y Juego de Tronos.

Estos contenidos son los que reciben más búsquedas en Dondever.com por parte de los usuarios que quieren conocer en qué plataforma de streaming -Netflix, HBO, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV, Filmin y Movistar, entre otras- están disponibles para visualizarlos online.

Tal y como se deduce de los resultados, los contenidos que generan más expectación son aquellas películas y series actuales que cuentan con grandes campañas de marketing detrás y que acaban generando un efecto boca oreja entre los espectadores. “Este es el caso de la nueva temporada de Los Bridgerton y The Boys y también Del revés y de Minions: El origen de Gru, que este verano estrenan secuelas, por lo que es normal que los espectadores vuelvan a visualizar las primeras partes”, señala Sergi Villaubí, fundador de Dondever.com.

También destaca el caso de Juego de Tronos, que fue un fenómeno mundial a nivel de espectadores. “Si bien la serie terminó en 2019, sigue despertando mucho interés este verano, probablemente a raíz del estreno de la segunda temporada de La Casa del Dragón”, indica Villaubí.

Por último, Villaubí señala que hay otras películas como Harry Potter o Resident Evil que gustan mucho y que se siguen viendo año tras año, porque no pasan de moda.

De media, el 54% de los españoles cuenta con entre dos y cuatro suscripciones a plataformas de vídeo en streaming. En este contexto, Dondever.com ayuda a los usuarios a ubicarse rápidamente entre la multitud de contenidos, para ganar así tiempo y mejorar su experiencia de usuario.